В Москве началась ревакцинация от коронавируса
Жители Москвы, которые сделали прививку от коронавируса более полугода назад, с 1 июля могут сделать ревакцинацию, говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Сделать повторную прививку в Москве можно будет вакцинами «Спутник V» или «Спутник Лайт», независимо от того, какой вакциной пациент привился до этого. «Кроме того, тем, кто переболел более полугода назад, врачи рекомендуют вакцинироваться. Теперь у таких горожан есть возможность сделать прививку «Спутник Лайт» в одном из 20 пунктов», — говорится в сообщении.
С 1 июля ревакцинацию можно пройти бесплатно в восьми павильонах «Здоровая Москва» без предварительной записи. С 5 июля – еще в 12 городских поликлиниках, куда можно записаться по телефону или онлайн. Для ревакцинации нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС.
«Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится без необходимости изучения и учета данных о наличии и уровне иммунитета к заболеванию. В настоящее время не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител). В связи с этим согласно рекомендациям ВОЗ важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител», — отметили в правительстве Москвы.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».