В Москве началась ревакцинация от коронавируса

Сделать повторную прививку в Москве можно будет вакцинами «Спутник V» или «Спутник Лайт», независимо от того, какой вакциной пациент привился до этого. «Кроме того, тем, кто переболел более полугода назад, врачи рекомендуют вакцинироваться. Теперь у таких горожан есть возможность сделать прививку «Спутник Лайт» в одном из 20 пунктов», — говорится в сообщении.