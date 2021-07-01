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В Москве началась ревакцинация от коронавируса

Ведомости

Жители Москвы, которые сделали прививку от коронавируса более полугода назад, с 1 июля могут сделать ревакцинацию, говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Сделать повторную прививку в Москве можно будет вакцинами «Спутник V» или «Спутник Лайт», независимо от того, какой вакциной пациент привился до этого. «Кроме того, тем, кто переболел более полугода назад, врачи рекомендуют вакцинироваться. Теперь у таких горожан есть возможность сделать прививку «Спутник Лайт» в одном из 20 пунктов», — говорится в сообщении.

С 1 июля ревакцинацию можно пройти бесплатно в восьми павильонах «Здоровая Москва» без предварительной записи. С 5 июля – еще в 12 городских поликлиниках, куда можно записаться по телефону или онлайн. Для ревакцинации нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

«Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится без необходимости изучения и учета данных о наличии и уровне иммунитета к заболеванию. В настоящее время не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител). В связи с этим согласно рекомендациям ВОЗ важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител», — отметили в правительстве Москвы.

Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных