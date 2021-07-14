В России зафиксировали новый рекорд смертности от коронавируса

В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 827 человек, следует из статистики оперштаба на 14 июля. Зафиксирован новый рекорд по числу погибших за сутки — 786 человек. Более 700 смертей за сутки в России фиксируется девятый день подряд.