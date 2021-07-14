В России зафиксировали новый рекорд смертности от коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 827 человек, следует из статистики оперштаба на 14 июля. Зафиксирован новый рекорд по числу погибших за сутки — 786 человек. Более 700 смертей за сутки в России фиксируется девятый день подряд.
Общее число случаев заражения в стране достигло 5 857 002. Умерли за все время пандемии 145 278 человек. Вчера, 13 июля, оперштаб сообщил о 24 702 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 4991 случай заражения коронавирусом, выздоровели 7290 человек, скончались 103 пациента. За все время пандемии в столице выявили 1 439 632 случая болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+2550), Санкт-Петербург (+1936), Нижегородская (+524) и Свердловская области (+459).
За сутки в России полностью выздоровели 21 269 человек. Общее число выздоровевших возросло до 5 257 483.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 187 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,9 млн случаев, Индии (более 30,9 млн), Бразилии (свыше 19,1 млн) и Франции (более 5,8 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.