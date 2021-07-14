Боярский госпитализирован с коронавирусом
Народный артист РСФСР Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом в Санкт-Петербурге, сообщили в Театре им. Ленсовета.
«В больнице Миша. У него легкое течение болезни, потому что он привитый», — заявили там агентству ТАСС. Собеседница журналистов не сказала, в какой именно больнице лечится артист. При этом в театре уточнили, что в клинике Боярский находится уже два дня.
Ранее сегодня Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что Боярского госпитализировали в Боткинскую больницу с коронавирусом. Утверждалось, что под присмотром врачей артист находится уже три дня, а COVID-19 болеет неделю.
Сам Боярский в разговоре с телеканалом «Звезда» назвал сведения, размещенные в Telegram, неверными. «У вас неверные сведения», — заявил он журналистам.
Михаилу Боярскому 71 год. За свою карьеру он снялся более чем в 100 фильмах, в числе которых «Д’Артаньян и три мушкетера», «Гардемарины, вперед!» и «Человек с бульвара Капуцинов». Женат на актрисе Ларисе Луппиан. Имеет сына Сергея и дочь Елизавету.