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Боярский госпитализирован с коронавирусом

Ведомости

Народный артист РСФСР Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом в Санкт-Петербурге, сообщили в Театре им. Ленсовета.

«В больнице Миша. У него легкое течение болезни, потому что он привитый», — заявили там агентству ТАСС. Собеседница журналистов не сказала, в какой именно больнице лечится артист. При этом в театре уточнили, что в клинике Боярский находится уже два дня.

Ранее сегодня Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что Боярского госпитализировали в Боткинскую больницу с коронавирусом. Утверждалось, что под присмотром врачей артист находится уже три дня, а COVID-19 болеет неделю.

Сам Боярский в разговоре с телеканалом «Звезда» назвал сведения, размещенные в Telegram, неверными. «У вас неверные сведения», — заявил он журналистам.

Михаилу Боярскому 71 год. За свою карьеру он снялся более чем в 100 фильмах, в числе которых «Д’Артаньян и три мушкетера», «Гардемарины, вперед!» и «Человек с бульвара Капуцинов». Женат на актрисе Ларисе Луппиан. Имеет сына Сергея и дочь Елизавету.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных