Все мусоровозы России подключат к ГЛОНАСС в 2021–2022 годах

В 2020 г. в России, по разным данным, появилось от 48 млн до 65 млн т твердых коммунальных отходов, говорится в презентации РЭО, которую продемонстрировали в ходе онлайн-конференции. По данным РЭО, в 2019 г. в России образовалось 61,1 млн т ТКО.