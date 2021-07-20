Все мусоровозы России подключат к ГЛОНАСС в 2021–2022 годах
Российский экологический оператор (РЭО) намерен установить контроль за перемещением твердых коммунальных отходов (ТКО) и заняться «обелением» этого рынка. Об этом заявил заместитель генерального директора РЭО Алексей Макрушин в ходе онлайн-конференции, организованной ТАСС.
По его словам, в стране нет четкого механизма контроля за движением отходов – от сбора до момента обработки. Значительная часть мусора отправляется на санкционированные полигоны, но также периодически фиксируются случаи вывоза отходов и на несанкционированные свалки.
Сейчас в России работает 18 000 мусоровозов, рассказал Макрушин. РЭО предлагает создать механизм контроля на базе электронной системы ГИС УТКО «Контроль маршрутов перевозки отходов». В рамках программы до конца 2021 г. планируется оснастить мусоровозы датчиками местоположения ГЛОНАСС. Но полноценно система передачи данных от всех мусоровозов заработает только в 2022 г., добавил он.
19 июля вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании у президента Владимира Путина говорила, что электронная модель федеральной системы управления отходами в этом году будет интегрирована с ГЛОНАСС, что позволит отслеживать перемещение всех мусоровозов в режиме реального времени.
В дальнейшем за выгрузку отходов в несанкционированных местах недобросовестные мусоровозы будут перемещаться на штраф-стоянки и подвергаться конфискации, рассказал Макрушин. Также будут проиндексированы существующие штрафы за нарушение законодательства в части движения ТКО.
2 июля Путин подписал поправки к закону об обращении с отходами производства и потребления, согласно которым РЭО стал оператором единой государственной системы учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ГИС УТКО).
Разработать механизм контроля за транспортировкой отходов Абрамченко поручила РЭО, Минприроды и Росприроднадзору в апреле 2021 г.
В 2020 г. в России, по разным данным, появилось от 48 млн до 65 млн т твердых коммунальных отходов, говорится в презентации РЭО, которую продемонстрировали в ходе онлайн-конференции. По данным РЭО, в 2019 г. в России образовалось 61,1 млн т ТКО.