В Китае представили новый скоростной поезд на магнитной подушке
В Китае продемонстрировали поезд на магнитной подушке, скорость которого может достигать 600 км/ч, сообщает агентство Xinhua.
«Новая транспортная система на магнитной подушке дебютировала на публике в прибрежном городе Циндао восточно-китайской провинции Шаньдун», — говорится в сообщении.
Как отмечает издание, в настоящее время это самый быстрый наземный транспорт, доступный в мире. Он был разработан Китаем самостоятельно, что представляет собой последнее научно-техническое достижение страны в области железнодорожного транспорта.
Магнитная подушка снижает шум и позволяет не касаться поверхности рельса при движении.