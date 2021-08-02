Минздрав разрешил больницам лечить пациентов их лекарствами
Минздрав внес поправки в правила обязательного медицинского страхования и разрешил больницам лечить в стационарах лекарствами, купленными за счет пациентов или благотворительных организаций, сообщил «Коммерсантъ». Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее больницы имели право лечить пациентов препаратами, которые купили их собственные аптеки.
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев сообщил, что вопрос легализации применения в стационарах препаратов пациента стоял давно и очень остро. Такая проблема актуальна для больных онкогематологией, рассеянным склерозом, онкологией и др. Жулев отметил, что в фонде ОМС не хватало денег на покупку лекарств, однако использовать препараты из альтернативных источников было нельзя.
Директор Фонда борьбы с лейкемией Анастасия Кафланова заявила, что поправки отменят санкции за нарушения, которые выявлялись при проведении медико-экономической экспертизы. Однако другие благотворители выразили сомнение, что поправки стратегически что-то изменят.