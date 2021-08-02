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Минздрав разрешил больницам лечить пациентов их лекарствами

Ведомости

Минздрав внес поправки в правила обязательного медицинского страхования и разрешил больницам лечить в стационарах лекарствами, купленными за счет пациентов или благотворительных организаций, сообщил «Коммерсантъ». Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее больницы имели право лечить пациентов препаратами, которые купили их собственные аптеки.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев сообщил, что вопрос легализации применения в стационарах препаратов пациента стоял давно и очень остро. Такая проблема актуальна для больных онкогематологией, рассеянным склерозом, онкологией и др. Жулев отметил, что в фонде ОМС не хватало денег на покупку лекарств, однако использовать препараты из альтернативных источников было нельзя.

Директор Фонда борьбы с лейкемией Анастасия Кафланова заявила, что поправки отменят санкции за нарушения, которые выявлялись при проведении медико-экономической экспертизы. Однако другие благотворители выразили сомнение, что поправки стратегически что-то изменят.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных