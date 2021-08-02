Минздрав разрешил больницам лечить пациентов их лекарствами

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев сообщил, что вопрос легализации применения в стационарах препаратов пациента стоял давно и очень остро. Такая проблема актуальна для больных онкогематологией, рассеянным склерозом, онкологией и др. Жулев отметил, что в фонде ОМС не хватало денег на покупку лекарств, однако использовать препараты из альтернативных источников было нельзя.