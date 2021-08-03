Главу «Белорусского дома в Украине» нашли мертвым в Киеве
Главу «Белорусского дома в Украине», гражданина Белоруссии Виталия Шишова сегодня нашли повешенным в одном из парков Киева, недалеко от его дома, сообщила киевская полиция. Мобильный телефон и личные вещи погибшего изъяли с места происшествия.
«Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид», — говорится в сообщении.
В полиции добавили, что полную картину событий установят после допроса свидетелей, анализа записей с видеокамер системы «Безопасный город», проведения экспертиз и следственных экспериментов. Ведомство попросило всех, кто знал убитого, предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии и возможных угрозах.
2 августа «Белорусский дом в Украине» сообщил, что Шишов, предположительно, вышел из дома на ежедневную пробежку и пропал. Сотрудники организации проверили места, где он обычно бегал, но не нашли его следов.
Организация была создана для помощи гражданам Белоруссии, которые были вынуждены уехать за границу.