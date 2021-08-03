Главу «Белорусского дома в Украине» нашли мертвым в Киеве

В полиции добавили, что полную картину событий установят после допроса свидетелей, анализа записей с видеокамер системы «Безопасный город», проведения экспертиз и следственных экспериментов. Ведомство попросило всех, кто знал убитого, предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии и возможных угрозах.