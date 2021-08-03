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ЕС признал сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используют «Спутник V»

Ведомости

Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации от коронавируса Сан-Марино, где делают прививки вакциной «Спутник V», говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

«Комиссия ЕС признала сертификаты о вакцинации Сан-Марино. Сертификат о прививке Сан-Марино теперь действителен на всей территории ЕС и в странах Шенгенской зоны», — говорится в сообщении.

Еврокомиссар Дидье Рейндерс приветствовал включение новых стран в систему цифровых сертификатов о вакцинации. Он добавил, что ЕС активно принимает меры по признанию сертификатов третьих стран.

Сан-Марино одобрила применение вакцины от коронавируса «Спутник V» в феврале этого года. В мае Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что стране удалось победить коронавирус благодаря «Спутнику V».

Ранее посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что российскому Минздраву было предложено обсудить возможность включения российских документов о вакцинации в свою систему ковид-сертификатов. Это, по словам Эдерера, должно снять ряд проблем, возникающих у российских путешественников. Помощник министра здравоохранения России Андрей Кузнецов сообщил, что Минздрав получил письмо Эдерера и готов встречаться и обсуждать инициативу.

Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призвал европейских партнеров Парижа не признавать вакцины российского и китайского производства, ограничившись четырьмя западными препаратами, которые уже получили одобрение фармрегулятора ЕС. Это препараты производства компаний BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

9 февраля РФПИ сообщил, что EMA приняло заявку на регистрацию «Спутника V» в ЕС. Эксперты европейского регулятора весной приезжали в Россию, чтобы проинспектировать производство вакцины и ее клинические испытания. Глава департамента EMA по клиническим испытаниям и производственному процессу Фергюс Суини заявил, что регулятор использует одинаковые критерии для всех вакцин во время процедуры их одобрения. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что рассчитывает на одобрение «Спутника V» в ЕС осенью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных