ЕС признал сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используют «Спутник V»

9 февраля РФПИ сообщил, что EMA приняло заявку на регистрацию «Спутника V» в ЕС. Эксперты европейского регулятора весной приезжали в Россию, чтобы проинспектировать производство вакцины и ее клинические испытания. Глава департамента EMA по клиническим испытаниям и производственному процессу Фергюс Суини заявил, что регулятор использует одинаковые критерии для всех вакцин во время процедуры их одобрения. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что рассчитывает на одобрение «Спутника V» в ЕС осенью.