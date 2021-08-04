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Российские синхронистки выиграли золото на Олимпиаде в Токио

Ведомости

Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли золотые медали в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх, сообщил ТАСС.

Второе место заняли спортсменки из Китая, третье – команда Украины. Групповые соревнования по синхронному плаванию пройдут 6-7 августа.

Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории – она выиграла шесть золотых медалей на Олимпийских играх. Ранее Анастасия Давыдова и Наталья Ищенко стали пятикратными олимпийскими чемпионками, однако обе уже завершили спортивную карьеру.

Российские спортсмены находятся на шестом месте в медальном зачете Олимпийских игр. Они выиграли 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых медалей.

Летние Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса их перенесли с лета 2020 на 2021 г. Игры должны стать самыми масштабными по числу видов спорта и по категориям – 33 и 339 соответственно. На соревнования не пустят болельщиков из-за рубежа. Большинство из них пройдут без зрителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных