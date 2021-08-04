Российские синхронистки выиграли золото на Олимпиаде в Токио
Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли золотые медали в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх, сообщил ТАСС.
Второе место заняли спортсменки из Китая, третье – команда Украины. Групповые соревнования по синхронному плаванию пройдут 6-7 августа.
Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории – она выиграла шесть золотых медалей на Олимпийских играх. Ранее Анастасия Давыдова и Наталья Ищенко стали пятикратными олимпийскими чемпионками, однако обе уже завершили спортивную карьеру.
Российские спортсмены находятся на шестом месте в медальном зачете Олимпийских игр. Они выиграли 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых медалей.
Летние Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса их перенесли с лета 2020 на 2021 г. Игры должны стать самыми масштабными по числу видов спорта и по категориям – 33 и 339 соответственно. На соревнования не пустят болельщиков из-за рубежа. Большинство из них пройдут без зрителей.