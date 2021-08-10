Росавиация оценила рост пассажирских перевозок в июле
Российские авиакомпании обслужили 12,5 млн пассажиров в июле 2021 г., что почти вдвое больше показателей июля прошлого года, сообщила пресс-служба Росавиации.
«По оперативным данным, в июле 2021 российские перевозчики обслужили 12,5 млн пассажиров, что почти в два раза больше объемов перевозок июля 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19», – говорится в сообщении.
Всего за январь-июль 2021 г. перевезено 56,6 млн пассажиров, что на 63,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июле авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 2,5 млн пассажиров, «Сибирь» – 1,7 млн, «Победа» – 1,5 млн, «Россия» – 1,2 млн, «Уральские авиалинии» – 1,1 млн.
По данным Росавиации на 9 августа, Россия возобновила международное авиасообщение с 56 странами. В частности, с 24 июля возобновились полеты во Францию и Чехию, в июле президент России Владимир Путин отменил запрет на осуществление пассажирских перелетов из России в курортные города Египта, с 9 августа Россия возобновила авиасообщение с Бахрейном, Доминиканской республикой и Молдавией.