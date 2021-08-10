Росавиация оценила рост пассажирских перевозок в июле

По данным Росавиации на 9 августа, Россия возобновила международное авиасообщение с 56 странами. В частности, с 24 июля возобновились полеты во Францию и Чехию, в июле президент России Владимир Путин отменил запрет на осуществление пассажирских перелетов из России в курортные города Египта, с 9 августа Россия возобновила авиасообщение с Бахрейном, Доминиканской республикой и Молдавией.