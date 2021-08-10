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Росавиация оценила рост пассажирских перевозок в июле

Ведомости

Российские авиакомпании обслужили 12,5 млн пассажиров в июле 2021 г., что почти вдвое больше показателей июля прошлого года, сообщила пресс-служба Росавиации.

«По оперативным данным, в июле 2021 российские перевозчики обслужили 12,5 млн пассажиров, что почти в два раза больше объемов перевозок июля 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19», – говорится в сообщении.

Всего за январь-июль 2021 г. перевезено 56,6 млн пассажиров, что на 63,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июле авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 2,5 млн пассажиров, «Сибирь» – 1,7 млн, «Победа» – 1,5 млн, «Россия» – 1,2 млн, «Уральские авиалинии» – 1,1 млн.

По данным Росавиации на 9 августа, Россия возобновила международное авиасообщение с 56 странами. В частности, с 24 июля возобновились полеты во Францию и Чехию, в июле президент России Владимир Путин отменил запрет на осуществление пассажирских перелетов из России в курортные города Египта, с 9 августа Россия возобновила авиасообщение с Бахрейном, Доминиканской республикой и Молдавией.

Ранее по теме: Россия возобновила авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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