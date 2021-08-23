«Школьные» выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 млн детей
Выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 млн детей, что составляет 98% всех, кому положена такая поддержка, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
«По состоянию на утро 23 августа единовременные выплаты по 10 тыс. руб. переведены семьям, в которых воспитываются 20 млн 70 тыс. детей школьного возраста. То есть, средства получили уже 98% потенциальных получателей помощи», — цитирует «РИА Новости» министра. По его словам, все заявления на выплаты обрабатываются в кратчайшие сроки. При том прием заявлений продлится до 1 ноября.
Котяков также напомнил, что единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. могут получить родители детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.
Российские семьи начали получать единовременные выплаты на детей школьного возраста со 2 августа. Для получения выплаты дети должны иметь российское гражданство и достигнуть шести лет не позднее 1 сентября 2021 г. Власти оценивали, что выплату получат родители свыше 20 млн детей.