«Школьные» выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 млн детей

Котяков также напомнил, что единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. могут получить родители детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.