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«Школьные» выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 млн детей

Ведомости

Выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 млн детей, что составляет 98% всех, кому положена такая поддержка, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

«По состоянию на утро 23 августа единовременные выплаты по 10 тыс. руб. переведены семьям, в которых воспитываются 20 млн 70 тыс. детей школьного возраста. То есть, средства получили уже 98% потенциальных получателей помощи», — цитирует «РИА Новости» министра. По его словам, все заявления на выплаты обрабатываются в кратчайшие сроки. При том прием заявлений продлится до 1 ноября.

Котяков также напомнил, что единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. могут получить родители детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.

Российские семьи начали получать единовременные выплаты на детей школьного возраста со 2 августа. Для получения выплаты дети должны иметь российское гражданство и достигнуть шести лет не позднее 1 сентября 2021 г. Власти оценивали, что выплату получат родители свыше 20 млн детей.

Ранее по теме: Правительство утвердило выплаты семьям школьников со 2 августа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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