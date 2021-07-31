Правительство утвердило выплаты семьям школьников со 2 августа
Российские семьи начнут получать единовременные выплаты на детей школьного возраста со 2 августа, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 000 руб. семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. 28 июля глава государства поручил начать перечислять выплаты на две недели раньше – со 2 августа.
«Мы планировали провести выплату 16 августа, но технически всё готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнём перечислять уже с понедельника», – заявил Мишустин на заседании правительства 30 июля.
Для получения выплаты дети должны иметь российское гражданство и достигнуть шести лет не позднее 1 сентября 2021 г. Деньги выплатят на каждого ребенка. По оценкам властей, выплату получат родители свыше 20 млн детей.