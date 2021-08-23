Эксперт заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в России
Эпидемиологическая ситуация в России находится в фазе стабилизации, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
«Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных — это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды. Тем не менее расслабляться еще рано, ведь 19 000 заболевших в сутки — еще серьезная цифра, а значит, необходимо продолжать соблюдать все противоэпидемические меры и пройти вакцинацию тем, кто еще этого не сделал», — сказал он журналистам.
Фаза стабилизации, по словам эксперта, может занимать до полутора месяцев. После нее можно ожидать снижения заболеваемости, добавил специалист. При этом он подчеркнул, что осень является традиционным сезоном подъема заболеваемости респираторными инфекциями.
«Так что многое будет зависеть от того, насколько население готово пройти вакцинацию от гриппа, а в идеале — и от пневмококковой инфекции», — заключил Горелов.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России зафиксировали 19 454 новых случая коронавируса. Это первый раз с 23 июня, когда в стране зафиксировали менее 20 000 заболевших за день. За сутки полностью выздоровел 15 401 человек, умерли 776 пациентов с COVID-19.