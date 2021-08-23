Объявлен состав сборной России по футболу на матчи отбора к ЧМ
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Валерием Карпиным определился с итоговым списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным играм чемпионата мира — 2022. В список, опубликованный на сайте Российского футбольного союза (РФС), вошли 29 футболистов.
Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Александр Максименко («Спартак»), Юрий Дюпин («Рубин»), Сергей Песьяков («Ростов») и Андрей Лунев («Байер»).
Защитники: Игорь Дивеев и Марио Фернандес (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Сергей Петров («Краснодар»), Илья Самошников («Рубин») и Максим Осипенко («Ростов»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Александр Ерохин и Далер Кузяев («Зенит»), Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин («Спартак»), Арсен Захарян и Даниил Фомин («Динамо»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия») и Алексей Ионов («Краснодар»).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо») и Антон Заболотный (ЦСКА).
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что защитник Дмитрий Чистяков не попал в заявку, так как не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену, Федор Кудряшов – из-за нехватки игровой практики в «Антальяспоре», Сергей Терехов – из-за травмы. Также в итоговый список не был включен полузащитник Денис Макаров. «Он хорошо использует отведенные ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в "Динамо" во время паузы на сборные», – сказал Карпин.
В список также не попали капитан команды на Евро-2020, нападающий «Зенита» Артем Дзюба и нападающий Александр Соболев. Такое решение Карпин ранее объяснил тем, что футболисты находятся «не в лучших своих кондициях».
Карпин был назначен главным тренером российской сборной, сменив на этом посту Станислава Черчесова, 23 июля 2021 г. Президент РФС Александр Дюков отмечал, что задачей Карпина на новом посту является выход российской сборной в финальную часть чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 г.