Объявлен состав сборной России по футболу на матчи отбора к ЧМ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что защитник Дмитрий Чистяков не попал в заявку, так как не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену, Федор Кудряшов – из-за нехватки игровой практики в «Антальяспоре», Сергей Терехов – из-за травмы. Также в итоговый список не был включен полузащитник Денис Макаров. «Он хорошо использует отведенные ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в "Динамо" во время паузы на сборные», – сказал Карпин.