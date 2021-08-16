Дзюба не попал в состав сборной России по футболу на матчи отбора к ЧМ

С приходом на пост главного тренера национальной команды Карпин говорил, что конфликт с Дзюбой не повлияет на его место в составе. «Это останется за бортом. Если Артем будет показывать футбол, который поможет команде, он будет в сборной», – отмечал он. В основном списке, в который могут быть внесены изменения, значится 31 футболист.