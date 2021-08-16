Дзюба не попал в состав сборной России по футболу на матчи отбора к ЧМ
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Валерием Карпиным определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным играм Чемпионата мира-2022. Капитан команды на Евро-2020, нападающий «Зенита» Артем Дзюба не попал в этот перечень.
С приходом на пост главного тренера национальной команды Карпин говорил, что конфликт с Дзюбой не повлияет на его место в составе. «Это останется за бортом. Если Артем будет показывать футбол, который поможет команде, он будет в сборной», – отмечал он. В основном списке, в который могут быть внесены изменения, значится 31 футболист.
В рамках отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России в сентябре проведет три матча. 1 сентября команда примет сборную Хорватии в Москве, 4 сентября отправится на выезд в Кипр, а 7 сентября примет сборную Мальты.