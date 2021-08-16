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Дзюба не попал в состав сборной России по футболу на матчи отбора к ЧМ

Ведомости

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Валерием Карпиным определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным играм Чемпионата мира-2022. Капитан команды на Евро-2020, нападающий «Зенита» Артем Дзюба не попал в этот перечень.

С приходом на пост главного тренера национальной команды Карпин говорил, что конфликт с Дзюбой не повлияет на его место в составе. «Это останется за бортом. Если Артем будет показывать футбол, который поможет команде, он будет в сборной», – отмечал он. В основном списке, в который могут быть внесены изменения, значится 31 футболист.

В рамках отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России в сентябре проведет три матча. 1 сентября команда примет сборную Хорватии в Москве, 4 сентября отправится на выезд в Кипр, а 7 сентября примет сборную Мальты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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