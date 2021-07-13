В РФС рассказали о подготовке реформы российского футбола

По мнению РФС, реформы необходимы в связи со стагнацией российского футбола в экономическом смысле. «Суммарные бюджеты клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже много лет подряд находятся на одной и той же отметке. Футбол не привлекает новых волн интереса и новых денег», – подчеркивается в заявлении. В спортивном смысле ситуация «настораживает еще сильнее». При текущей тенденции выступлений клубов Россия к 2023 г. выпадет из первой десятки рейтинга коэффициентов УЕФА, а к 2024 г. опустится на 21 место, допустили в союзе.