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В РФС рассказали о подготовке реформы российского футбола

Ведомости

Российский футбольный союз (РФС) выпустил заявление, в котором прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о масштабной реформе российского футбола.

«Мы ничего не скрываем: в апреле мы подписали соглашение с нидерландской компанией Hypercube, которая уже 20 лет успешно работает в футболе», – говорится в заявлении. В настоящий момент Hypercube при поддержке РФС проводит масштабную исследовательскую работу. Проект нацелен не на «пустое копирование» иностранного опыта, а на перенос проверенных методов бизнес-аналитики на местные реалии, объяснили в союзе.

По мнению РФС, реформы необходимы в связи со стагнацией российского футбола в экономическом смысле. «Суммарные бюджеты клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже много лет подряд находятся на одной и той же отметке. Футбол не привлекает новых волн интереса и новых денег», – подчеркивается в заявлении. В спортивном смысле ситуация «настораживает еще сильнее». При текущей тенденции выступлений клубов Россия к 2023 г. выпадет из первой десятки рейтинга коэффициентов УЕФА, а к 2024 г. опустится на 21 место, допустили в союзе.

Изменение формата и повышение привлекательности каждого матча позволит увеличить среднюю аудиторию и, как следствие, повлечь рост выручки. Это «глобальный спортивный тренд», который невозможно игнорировать. При этом на данном этапе у РФС «нет никаких решений», в настоящий момент изучается проделанная работа и оценивается возможность улучшения результатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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