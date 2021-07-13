В РФС рассказали о подготовке реформы российского футбола
Российский футбольный союз (РФС) выпустил заявление, в котором прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о масштабной реформе российского футбола.
«Мы ничего не скрываем: в апреле мы подписали соглашение с нидерландской компанией Hypercube, которая уже 20 лет успешно работает в футболе», – говорится в заявлении. В настоящий момент Hypercube при поддержке РФС проводит масштабную исследовательскую работу. Проект нацелен не на «пустое копирование» иностранного опыта, а на перенос проверенных методов бизнес-аналитики на местные реалии, объяснили в союзе.
По мнению РФС, реформы необходимы в связи со стагнацией российского футбола в экономическом смысле. «Суммарные бюджеты клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже много лет подряд находятся на одной и той же отметке. Футбол не привлекает новых волн интереса и новых денег», – подчеркивается в заявлении. В спортивном смысле ситуация «настораживает еще сильнее». При текущей тенденции выступлений клубов Россия к 2023 г. выпадет из первой десятки рейтинга коэффициентов УЕФА, а к 2024 г. опустится на 21 место, допустили в союзе.
Изменение формата и повышение привлекательности каждого матча позволит увеличить среднюю аудиторию и, как следствие, повлечь рост выручки. Это «глобальный спортивный тренд», который невозможно игнорировать. При этом на данном этапе у РФС «нет никаких решений», в настоящий момент изучается проделанная работа и оценивается возможность улучшения результатов.