Посольство России добивается допуска к приплывшему в Японию россиянину

«Продолжаем ставить перед японской стороной вопрос о допуске к нему сотрудников Генерального консульства Российской Федерации в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания», – говорится в сообщении посольства в Facebook. По данным миграционных властей Японии, речь идет о российском гражданине В. Ф. Нокарде.