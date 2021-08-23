Посольство России добивается допуска к приплывшему в Японию россиянину
Посольство России в Японии продолжает добиваться допуска дипломатов к россиянину, приплывшему на лодке с острова Кунашир Курильской гряды на остров Хоккайдо на севере Японии за политическим убежищем.
«Продолжаем ставить перед японской стороной вопрос о допуске к нему сотрудников Генерального консульства Российской Федерации в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания», – говорится в сообщении посольства в Facebook. По данным миграционных властей Японии, речь идет о российском гражданине В. Ф. Нокарде.
Ранее генконсульство России в Саппоро сообщило, что японские власти отказываются от сотрудничества и не предоставляют информации о человеке, который, как пишут местные СМИ, приплыл с Кунашира на остров Хоккайдо. Сотрудники генконсульства были намерены добиться получения точной информации о произошедшем и встретиться с человеком, если его российское гражданство подтвердится.