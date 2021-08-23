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Посольство России добивается допуска к приплывшему в Японию россиянину

Ведомости

Посольство России в Японии продолжает добиваться допуска дипломатов к россиянину, приплывшему на лодке с острова Кунашир Курильской гряды на остров Хоккайдо на севере Японии за политическим убежищем.

«Продолжаем ставить перед японской стороной вопрос о допуске к нему сотрудников Генерального консульства Российской Федерации в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания», – говорится в сообщении посольства в Facebook. По данным миграционных властей Японии, речь идет о российском гражданине В. Ф. Нокарде. 

Ранее генконсульство России в Саппоро сообщило, что японские власти отказываются от сотрудничества и не предоставляют информации о человеке, который, как пишут местные СМИ, приплыл с Кунашира на остров Хоккайдо. Сотрудники генконсульства были намерены добиться получения точной информации о произошедшем и встретиться с человеком, если его российское гражданство подтвердится. 

Ранее по теме: Генконсульство прокомментировало сообщения о попросившем убежища в Японии россиянине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных