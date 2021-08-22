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Генконсульство прокомментировало сообщения о попросившем убежища в Японии россиянине

Ведомости

Японские власти отказываются от сотрудничества и не предоставляют информации о человеке, который, как пишут местные СМИ, приплыл на лодке с острова Кунашир Курильской гряды на остров Хоккайдо на севере Японии за политическим убежищем. Об этом сообщило генконсульство России в Саппоро.

«Несмотря на все новые подробности об этом инциденте, появляющиеся в японских СМИ со ссылкой на источники в полиции, японские компетентные органы отказываются предоставить нам официальную информацию», – сообщили в российском генконсульстве.

В дипмиссии пояснили, что полиция и управление безопасности на море ссылаются на отсутствие информации и на то, что дело передано в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро, которое, в свою очередь, отказывается от сотрудничества с Россией из-за отсутствия указаний из Токио и неподтвержденного гражданства этого человека.

Сотрудники генконсульства намерены добиться получения точной информации о произошедшем и встретиться с человеком, если его российское гражданство подтвердится. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных