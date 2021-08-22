Генконсульство прокомментировало сообщения о попросившем убежища в Японии россиянине
Японские власти отказываются от сотрудничества и не предоставляют информации о человеке, который, как пишут местные СМИ, приплыл на лодке с острова Кунашир Курильской гряды на остров Хоккайдо на севере Японии за политическим убежищем. Об этом сообщило генконсульство России в Саппоро.
«Несмотря на все новые подробности об этом инциденте, появляющиеся в японских СМИ со ссылкой на источники в полиции, японские компетентные органы отказываются предоставить нам официальную информацию», – сообщили в российском генконсульстве.
В дипмиссии пояснили, что полиция и управление безопасности на море ссылаются на отсутствие информации и на то, что дело передано в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро, которое, в свою очередь, отказывается от сотрудничества с Россией из-за отсутствия указаний из Токио и неподтвержденного гражданства этого человека.
Сотрудники генконсульства намерены добиться получения точной информации о произошедшем и встретиться с человеком, если его российское гражданство подтвердится.