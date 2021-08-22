Генконсульство прокомментировало сообщения о попросившем убежища в Японии россиянине

В дипмиссии пояснили, что полиция и управление безопасности на море ссылаются на отсутствие информации и на то, что дело передано в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро, которое, в свою очередь, отказывается от сотрудничества с Россией из-за отсутствия указаний из Токио и неподтвержденного гражданства этого человека.