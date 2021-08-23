СПЧ не нашел нарушений во внесении «Дождя» в реестр СМИ-иноагентов

«Мы не обнаружили никаких нарушений законодательства в том, что касается включения телеканала "Дождь" в реестр иностранных агентов по двум критериям», – сказал Фадеев. Он пояснил, что первый критерий – это распространение созданной СМИ-иноагентами информации, а второй – получение финансирования из-за рубежа. «Оба этих критерия, к сожалению, имеют место, поэтому телеканал "Дождь" включен в реестр иностранных агентов», – отметил глава СПЧ.