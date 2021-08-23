СПЧ не нашел нарушений во внесении «Дождя» в реестр СМИ-иноагентов
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не нашел нарушений законодательства в решении включить телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов, заявил ТАСС председатель СПЧ Валерий Фадеев.
«Мы не обнаружили никаких нарушений законодательства в том, что касается включения телеканала "Дождь" в реестр иностранных агентов по двум критериям», – сказал Фадеев. Он пояснил, что первый критерий – это распространение созданной СМИ-иноагентами информации, а второй – получение финансирования из-за рубежа. «Оба этих критерия, к сожалению, имеют место, поэтому телеканал "Дождь" включен в реестр иностранных агентов», – отметил глава СПЧ.
По его словам, совет намерен подготовить предложения по совершенствованию законодательства о СМИ-иноагентах. В случае подобных действий будет предложено не включать организацию сразу в реестр, а сначала вынести ей предупреждение.
Ранее Минюст признал телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» СМИ-иноагентами, включив их в соответствующий реестр. Кроме того, в список попали журналисты Олеся Шмагун, Алеся Мараховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Роман Анин и Дмитрий Великовский. Общее число СМИ-иноагенов и физлиц, выполняющих функцию СМИ-иноагентов, достигло 43. Позднее Фадеев заявил о намерении организовать обсуждение этого решения с участием Минюста.