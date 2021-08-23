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СПЧ не нашел нарушений во внесении «Дождя» в реестр СМИ-иноагентов

Ведомости

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не нашел нарушений законодательства в решении включить телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов, заявил ТАСС председатель СПЧ Валерий Фадеев.

«Мы не обнаружили никаких нарушений законодательства в том, что касается включения телеканала "Дождь" в реестр иностранных агентов по двум критериям», – сказал Фадеев. Он пояснил, что первый критерий – это распространение созданной СМИ-иноагентами информации, а второй – получение финансирования из-за рубежа. «Оба этих критерия, к сожалению, имеют место, поэтому телеканал "Дождь" включен в реестр иностранных агентов», – отметил глава СПЧ.

По его словам, совет намерен подготовить предложения по совершенствованию законодательства о СМИ-иноагентах. В случае подобных действий будет предложено не включать организацию сразу в реестр, а сначала вынести ей предупреждение.

Ранее Минюст признал телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» СМИ-иноагентами, включив их в соответствующий реестр. Кроме того, в список попали журналисты Олеся Шмагун, Алеся Мараховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Роман Анин и Дмитрий Великовский. Общее число СМИ-иноагенов и физлиц, выполняющих функцию СМИ-иноагентов, достигло 43. Позднее Фадеев заявил о намерении организовать обсуждение этого решения с участием Минюста.

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали признание «Дождя» СМИ-иноагентом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных