Россияне стали лидерами по числу прибывших в Турцию иностранцев

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что туристический поток из России в первом полугодии 2021 г. сократился на 49,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 3,5 млн до 1,8 млн поездок. В ассоциации отметили, что этого сокращения могло бы не быть, если бы в апреле не было закрыто основное выездное туристическое направление для россиян – Турция.