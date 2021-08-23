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Россияне стали лидерами по числу прибывших в Турцию иностранцев

Ведомости

Более 1,5 млн россиян посетили Турцию с января по июль 2021 г., следует из данных министерства культуры и туризма страны, опубликованных на сайте ведомства.

Всего за этот период Турцию посетили свыше 10 млн иностранцев. На втором месте после России по этому показателю находится Германия (более 1,2 млн), на третьем – Украина (свыше 1,1 млн). За аналогичный период прошлого года в Турции побывали более 332 000 россиян. По данным министерства, в июле страну посетили 4,3 млн иностранцев, в том числе 807 800 граждан России, 744 400 граждан Германии и 345 000 граждан Украины.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что туристический поток из России в первом полугодии 2021 г. сократился на 49,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 3,5 млн до 1,8 млн поездок. В ассоциации отметили, что этого сокращения могло бы не быть, если бы в апреле не было закрыто основное выездное туристическое направление для россиян – Турция.

Россия с 15 апреля ограничила авиасообщение с Турцией из-за роста числа заболевших коронавирусом в этой стране. Количество рейсов было сокращено до двух в неделю. С 22 июня авиасообщение с Турцией было восстановлено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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