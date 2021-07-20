Россия возглавила рейтинг стран по числу посещающих Анталью туристов
Турецкую Анталью в первые семь месяцев 2021 г. посетили почти 2,5 млн иностранных туристов, из них более 760 тыс. — россияне, сообщает ТАСС со ссылкой на управление культуры и туризма курортной провинции.
«С 1 января по 15 июля 2021 г. Анталью посетили 2 401 470 иностранных туристов. Больше всего туристов прибыло из России, Украины, Германии и Польши. В указанный период из России прибыло 765 706 российских туристов», — уточнили в ведомстве.
При этом в январе-июне прошлого года поток туристов из России в курортную провинцию составил чуть более 145 тыс. человек.
Россия с 15 апреля ограничила авиасообщение с Турцией из-за роста числа заболевших коронавирусом в этой стране. Количество рейсов было сокращено до двух в неделю. С 22 июня авиасообщение с Турцией было восстановлено.
Позднее президент Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан в интервью изданию Gazete Oksijen заявил о необходимости закрыть страну для туристов из России ввиду роста заражений штаммом «дельта». Свою позицию он аргументировал увеличением заболеваемости COVID-19 в Москве и прочих городах.