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Россия возглавила рейтинг стран по числу посещающих Анталью туристов

Ведомости

Турецкую Анталью в первые семь месяцев 2021 г. посетили почти 2,5 млн иностранных туристов, из них более 760 тыс. — россияне, сообщает ТАСС со ссылкой на управление культуры и туризма курортной провинции.

«С 1 января по 15 июля 2021 г. Анталью посетили 2 401 470 иностранных туристов. Больше всего туристов прибыло из России, Украины, Германии и Польши. В указанный период из России прибыло 765 706 российских туристов», — уточнили в ведомстве.

При этом в январе-июне прошлого года поток туристов из России в курортную провинцию составил чуть более 145 тыс. человек.

Россия с 15 апреля ограничила авиасообщение с Турцией из-за роста числа заболевших коронавирусом в этой стране. Количество рейсов было сокращено до двух в неделю. С 22 июня авиасообщение с Турцией было восстановлено.

Позднее президент Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан в интервью изданию Gazete Oksijen заявил о необходимости закрыть страну для туристов из России ввиду роста заражений штаммом «дельта». Свою позицию он аргументировал увеличением заболеваемости COVID-19 в Москве и прочих городах.

Ранее по теме: Власти Турции допустили закрытие страны из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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