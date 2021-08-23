Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу

Встреча команд завершилась со счетом 7:1 (3:0, 1:0, 3:1). В составе российской сборной отличились Артур Папоротный (3-я, 25-я, 27-я минута), Федор Земсков (8), Максим Чужков (15) и Борис Никоноров (36). Еще один гол в свои ворота забил игрок японской команды Озу Морейра (1). Единственный гол в составе проигравшей сборной забил Такуйя Акагума (32).