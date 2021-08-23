Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России одержала победу над командой Японии в матче чемпионата мира по пляжному футболу и вышла в четвертьфинал турнира, сообщает «РИА Новости».
Встреча команд завершилась со счетом 7:1 (3:0, 1:0, 3:1). В составе российской сборной отличились Артур Папоротный (3-я, 25-я, 27-я минута), Федор Земсков (8), Максим Чужков (15) и Борис Никоноров (36). Еще один гол в свои ворота забил игрок японской команды Озу Морейра (1). Единственный гол в составе проигравшей сборной забил Такуйя Акагума (32).
Российские игроки заняли первое место в группе А турнира, заработав шесть очков. Четвертьфинальная игра состоится 26 августа против победителя группы B — команды Таити.
Чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Москве в период с 19 по 29 августа.