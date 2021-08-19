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Сборная РФ стартовала на ЧМ по пляжному футболу с победы над США

Ведомости

Сборная России обыграла команду США в стартовом матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу, сообщает «РИА Новости».

Встреча завершилась со счетом 5:4, россияне одержали победу в дополнительное время. В составе российской сборной отличились Борис Никоноров (12-я и 20-я минуты), Антон Шкарин (17), Андрей Новиков (21) и Алексей Макаров (39).

В рамках группы А российские игроки встретятся со сборными Парагвая и Японии. Следующая встреча против парагвайцев состоится 21 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Москве в период с 19 по 29 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных