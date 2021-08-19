Сборная РФ стартовала на ЧМ по пляжному футболу с победы над США
Сборная России обыграла команду США в стартовом матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу, сообщает «РИА Новости».
Встреча завершилась со счетом 5:4, россияне одержали победу в дополнительное время. В составе российской сборной отличились Борис Никоноров (12-я и 20-я минуты), Антон Шкарин (17), Андрей Новиков (21) и Алексей Макаров (39).
В рамках группы А российские игроки встретятся со сборными Парагвая и Японии. Следующая встреча против парагвайцев состоится 21 августа.
Чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Москве в период с 19 по 29 августа.