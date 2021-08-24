В Армении решили привлечь женщин на военную службу

«Речь том, чтобы максимально использовать этот потенциал. Привлечение женщин к службе в ВС не означает, что в армии они будут служить наравне с мужчинами», — сказал Пашинян (цитата по «Интерфакс»). По его словам, тезис об участии женщин не имеет идеологической основы, а обусловлен «исключительно прагматическим расчетом», так как женщины составляют большинство населения Армении.