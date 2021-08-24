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В Армении решили привлечь женщин на военную службу

Ведомости

Правительство Армении решило привлечь женщин на военную службу в рамках начатой реформы вооруженных сил, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Речь том, чтобы максимально использовать этот потенциал. Привлечение женщин к службе в ВС не означает, что в армии они будут служить наравне с мужчинами», — сказал Пашинян (цитата по «Интерфакс»). По его словам, тезис об участии женщин не имеет идеологической основы, а обусловлен «исключительно прагматическим расчетом», так как женщины составляют большинство населения Армении.

Пашинян заявил о необходимости реформировать вооруженные силы Армении в конце ноября 2020 г. после того, как страна потерпела фактическое поражение в войне с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Армянский премьер-министр тогда подчеркнул, что руководство страны должно учесть все ошибки во время прошедшего вооруженного конфликта, построить новую стратегию и логику строительства армии. Пашинян подчеркнул, что вооруженные силы — гарант безопасности Армении.

Армения и Азербайджан при посредничестве России 9 ноября 2020 г. подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. Так, армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия на линии соприкосновения сторон в Карабахе до 2025 г. будут следить российские миротворцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных