Российских пограничников разместили на границе Армении и Азербайджана

Эти заявления были сделаны после перестрелки на армяно-азербайджанской границе, в которой Ереван и Баку обвинили друг друга. Ситуация на границе Армении и Азербайджана в районе Карабаха обострилась в мае текущего года, произошел ряд инцидентов с взаимными обстрелами, от которых только за вторую половину июля погибли двое военнослужащих, а также были пленены армянские военные. Граница не демаркирована с советского времени и с 1992 г. контролировалась непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР).