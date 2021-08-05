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Российских пограничников разместили на границе Армении и Азербайджана

Ведомости

Российских пограничников разместили на границе Армении и Азербайджана в армянской Тавушской области, ведется строительство инфраструктуры для их пребывания. Об этом сообщает минобороны Армении.

«В Тавушской области, в частности в общине Воскепар, размещены российские пограничники. Строительные работы осуществляются для сооружения строений, обеспечивающих тыловое обеспечение пограничников», — указано в сообщении. 

29 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил разместить российских пограничников в опорных пунктах вдоль границы. Кроме того, Пашинян предложил разместить наблюдателей Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) на всей границе страны. В Кремле возможное размещение российских военных на границе комментировать не стали.

Эти заявления были сделаны после перестрелки на армяно-азербайджанской границе, в которой Ереван и Баку обвинили друг друга. Ситуация на границе Армении и Азербайджана в районе Карабаха обострилась в мае текущего года, произошел ряд инцидентов с взаимными обстрелами, от которых только за вторую половину июля погибли двое военнослужащих, а также были пленены армянские военные. Граница не демаркирована с советского времени и с 1992 г. контролировалась непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР).

После окончания конфликта в Карабахе осенью 2020 г. ее заняли азербайджанские войска, а в мае их подразделения продвинулись на три километра вглубь территории Армении, согласно заявлению минобороны страны. Баку считает, что его войска не нарушали границы, а занимают ее и проводят демаркирование.

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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