Российских пограничников разместили на границе Армении и Азербайджана
Российских пограничников разместили на границе Армении и Азербайджана в армянской Тавушской области, ведется строительство инфраструктуры для их пребывания. Об этом сообщает минобороны Армении.
«В Тавушской области, в частности в общине Воскепар, размещены российские пограничники. Строительные работы осуществляются для сооружения строений, обеспечивающих тыловое обеспечение пограничников», — указано в сообщении.
29 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил разместить российских пограничников в опорных пунктах вдоль границы. Кроме того, Пашинян предложил разместить наблюдателей Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) на всей границе страны. В Кремле возможное размещение российских военных на границе комментировать не стали.
Эти заявления были сделаны после перестрелки на армяно-азербайджанской границе, в которой Ереван и Баку обвинили друг друга. Ситуация на границе Армении и Азербайджана в районе Карабаха обострилась в мае текущего года, произошел ряд инцидентов с взаимными обстрелами, от которых только за вторую половину июля погибли двое военнослужащих, а также были пленены армянские военные. Граница не демаркирована с советского времени и с 1992 г. контролировалась непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР).
После окончания конфликта в Карабахе осенью 2020 г. ее заняли азербайджанские войска, а в мае их подразделения продвинулись на три километра вглубь территории Армении, согласно заявлению минобороны страны. Баку считает, что его войска не нарушали границы, а занимают ее и проводят демаркирование.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.