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Песков отреагировал на идею разместить погранпосты РФ на границе Армении и Азербайджана

Ведомости

Россия продолжает контактировать с Ереваном и Баку после обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

28 июля минобороны Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном и нарушении перемирия. В Баку, в свою очередь, заявили, что провокации в этом районе совершают войска Армении.

«Мы знаем, что вчера было обострение на армяно-азербайджанской границе. Российские представители приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Работа продолжается. Россия продолжает свои контакты и с Ереваном, и с Баку, с тем чтобы обеспечить в полной мере реализацию трехсторонних договоренностей», — сказал Песков журналистам.

В ответ на вопрос, готова ли Москва разместить погранпосты, Песков сказал: «Контакты с Ереваном продолжаются, больше мне добавить нечего».

29 июля исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить наблюдателей Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) на всей границе Армении и Азербайджана, а также рассмотреть вопрос расположения опорных пунктов пограничников РФ вдоль границы.

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных