Песков отреагировал на идею разместить погранпосты РФ на границе Армении и Азербайджана
Россия продолжает контактировать с Ереваном и Баку после обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
28 июля минобороны Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном и нарушении перемирия. В Баку, в свою очередь, заявили, что провокации в этом районе совершают войска Армении.
«Мы знаем, что вчера было обострение на армяно-азербайджанской границе. Российские представители приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Работа продолжается. Россия продолжает свои контакты и с Ереваном, и с Баку, с тем чтобы обеспечить в полной мере реализацию трехсторонних договоренностей», — сказал Песков журналистам.
В ответ на вопрос, готова ли Москва разместить погранпосты, Песков сказал: «Контакты с Ереваном продолжаются, больше мне добавить нечего».
29 июля исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить наблюдателей Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) на всей границе Армении и Азербайджана, а также рассмотреть вопрос расположения опорных пунктов пограничников РФ вдоль границы.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.