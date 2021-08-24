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Порошенко облили зеленкой на улице в Киеве

Ведомости

Экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой, когда он шел к зданию кабинета министров страны, сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Издание разместило видео, на котором политик стоит в маске и с зеленкой на лице и шее рядом с сотрудниками правоохранительных органов. Уточняется, что инцидент произошел у входа на станцию метро «Крещатик» в Киеве.

Позже «Страна.ua» сообщила о задержании мужчины, напавшего на Порошенко. Кадры, как того ведут полицейские, издание также опубликовало в Telegram.

Порошенко возглавлял Украину с июня 2014 г. по конец мая 2019 г. На выборах в марте 2019 г. проиграл нынешнему главе республики Владимиру Зеленскому. Сейчас представляет партию «Европейская солидарность», является членом комитета Верховной рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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