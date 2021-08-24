Порошенко облили зеленкой на улице в Киеве
Экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой, когда он шел к зданию кабинета министров страны, сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Порошенко облили зелёнкой возле входа в метро Крещатик, когда тот направлялся к Кабмину. pic.twitter.com/b0ZLXXzXCR— СТРАНА.ua (@stranaua) August 24, 2021
Издание разместило видео, на котором политик стоит в маске и с зеленкой на лице и шее рядом с сотрудниками правоохранительных органов. Уточняется, что инцидент произошел у входа на станцию метро «Крещатик» в Киеве.
Позже «Страна.ua» сообщила о задержании мужчины, напавшего на Порошенко. Кадры, как того ведут полицейские, издание также опубликовало в Telegram.
Порошенко возглавлял Украину с июня 2014 г. по конец мая 2019 г. На выборах в марте 2019 г. проиграл нынешнему главе республики Владимиру Зеленскому. Сейчас представляет партию «Европейская солидарность», является членом комитета Верховной рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом.