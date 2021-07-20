Порошенко пообещал за год вернуть Крым в состав Украины
Бывший президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко выразил надежду, что совместными усилиями Украина победит «агрессора» — Россию – и вернет Крым в свой состав. В своем посте в Facebook Порошенко обратился к украинским мусульманам и крымским татарам и поздравил их с Курбан-Байрамом.
«Я верю, что совместными усилиями мы обязательно победим агрессора и вернем Крым домой. И скоро в украинском Крыму коренной крымскотатарский народ будет свободно праздновать Курбан-Байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!» — говорится в сообщении.
Ранее весной президент Украины Владимир Зеленский утвердил «стратегию деоккупации и реинтеграции» Крыма, согласно которой «Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановления на этой территории конституционного строя Украины».
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.