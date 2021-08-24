Рогозин пообещал сохранить Сафронова в штате «Роскосмоса» до решения суда

Сафронов занял должность советника гендиректора «Роскосмоса» в мае 2020 г., до этого он работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях». 7 июля 2020 г. экс-журналиста задержали по обвинению в госизмене. Позже он был арестован и на данный момент находится в СИЗО уже больше года. В июле суд продлил Сафронову арест до 7 октября.