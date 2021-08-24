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Рогозин пообещал сохранить Сафронова в штате «Роскосмоса» до решения суда

Ведомости

Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов все еще является сотрудником госкорпорации и сохранит свою должность в ней вплоть до решения суда по делу. Об этом Рогозин заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Да, он является моим советником. До тех пор, пока не будет судебного решения — того или другого — он будет продолжать работать советником в "Роскосмосе"», — сказал Рогозин.

Сафронов занял должность советника гендиректора «Роскосмоса» в мае 2020 г., до этого он работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях». 7 июля 2020 г. экс-журналиста задержали по обвинению в госизмене. Позже он был арестован и на данный момент находится в СИЗО уже больше года. В июле суд продлил Сафронову арест до 7 октября.

В середине декабря прошлого года «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное защитником Сафронова Иваном Павловым. Из документа следует, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г., тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта». Следствие также считает, что экс-журналист был завербован чешской разведкой в 2012 г. Сафронов обвинения отвергает.

Позднее сам адвокат Павлов был задержан после обысков в гостиничном номере в Москве. Он проходит обвиняемым по делу о разглашении данных следствия (ст. 310 УК РФ) за передачу журналистам копии постановления. В апреле 2021 г. суд ввел для него меру пресечения в виде запрета определенных действий — общаться со свидетелями по делу, пользоваться интернетом, использовать почту и телефон.

Ранее по теме: Суд признал законным продление ареста Ивана Сафронова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных