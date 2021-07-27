Суд признал законным продление ареста Ивана Сафронова
Первый апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил решение Мосгорсуда о продлении до 7 октября ареста бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» и действующему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сообщает ТАСС.
«Суд, выслушав мнения стороны, постановил решение Мосгорсуда оставить без изменения, а жалобу защиты Сафронова — без удовлетворения», — сообщили в суде.
Как уточняет агентство со ссылкой на описательную часть решения суда по продлению ареста Сафронова, следователь Александр Чабан заявил, что экс-журналист должен остаться под стражей, так как, оказавшись на свободе, он скроется на территории дипломатических представительств или консульств, после чего при помощи сотрудников зарубежных спецслужб покинет Россию. В итоге 30 июня арест Сафронова продлили до 30 июня.
На данный момент экс-журналист находится под стражей больше года. Он был помещен в СИЗО 7 июля 2020 г. и сейчас пребывает в «Лефортово».
В середине декабря прошлого года «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное защитником Сафронова Иваном Павловым. Из документа следует, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г., тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта». Следствие также считает, что экс-журналист был завербован чешской разведкой в 2012 г. Сафронов обвинения отвергает.
Позднее сам адвокат Павлов был задержан после обысков в гостиничном номере в Москве. 30 апреля Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Павлов проходит обвиняемым по делу о разглашении данных следствия (ст. 310 УК РФ). Суд запретил ему общаться со свидетелями, пользоваться интернетом, а также использовать почту и телефон. По словам Павлова, задержание и последующее предъявление обвинения связано с делом Сафронова. Следствие вменяет ему передачу журналистам «Ведомостей» копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене.