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Мутко заявил о желании 70% россиян жить в частных домах

Ведомости

Около 70% россиян хотели бы жить в частных домах, заявил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы провели опрос общественного мнения: сейчас 70% семей хотели бы жить в собственных домах. Это 40 миллионов семей. Сейчас где-то 18 миллионов [семей] живут», — передает слова Мутко пресс-служба Кремля. Гендиректор «Дом.РФ» добавил, что по итогам первого полугодия 2021 г. объем введенного индивидуального жилищного строительства впервые в истории современной России опередил объемы построенных многоквартирных домов.

Ранее сегодня Путин заявил, что впервые в истории России появился шанс решить жилищный вопрос. По его словам, этого не удавалось сделать ни в царское, ни в советское время, однако на данном этапе истории страна «в целом» уже способна решить эту задачу.

В начале августа Путин поручил правительству проработать запуск программы льготной ипотеки на строительство типовых частных домов (индивидуального жилищного строительства, ИЖС). Ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сроком исполнения поручения названо 1 декабря 2021 г.

До этого «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что в администрации президента задумались над расширением льготной ипотеки под 7% на строительство частных домов. Соответствующую рекомендацию дали Минфину, Минстрою и Дом.РФ по итогам совещания у помощника президента Максима Орешкина 15 июля.

Сейчас льготная ипотека действует только для новостроек в многоквартирных домах. Она была введена в апреле 2020 г. со ставкой 6,5%, первоначально — до ноября того же года, потом она была продлена до июля 2021 г. Теперь ее срок продлен до июля 2022 г., но уже со ставкой 7%. Кроме того, 18 августа правительство России продлило действие программы льготной семейной ипотеки для новостроек до конца 2023 г.

Сейчас, по данным исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», 19,5% россиян не имеют собственного жилья и снимают комнату или квартиру. Собственное жилье есть у 80,5% россиян. 48,4% купили жилье сами, 23,8% получили в наследство, 8,3% — взяли в ипотеку. 

Ранее по теме: Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос впервые в истории России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных