В результате беспорядочной стрельбы в воздух талибов в Кабуле погибли 17 человек
Не менее 17 человек погибли, еще 41 пострадал во время праздничной стрельбы в воздух, которую устроили боевики движения «Талибан» (группировка признана террористической и запрещена в России) после сообщений о захвате ключевого района в Панджшере, сообщили «РИА Новости».
Руководство движения заявило, что у стреляющих в воздух будут изымать оружие, а виновных – привлекать к ответственности.
О взятии самого крупного района неподконтрольной талибам провинции Панджшер представитель движения сообщил накануне, по информации ряда СМИ, район полностью перешел под контроль боевиков. В сопротивлении эту информацию опровергают, утверждая, что бои продолжаются.
Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, которая расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула, захваченного группировкой 15 августа вместе с большинством районов страны. Ранее телеканал Al-Jazeera сообщал, что руководство «Талибана» приняло решение начать военную операцию против сил сопротивления в Афганистане после провала переговоров с лидером повстанцев — Ахмадом Масудом. До этого талибы окружили провинцию и начали ее осаду.