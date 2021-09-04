В результате беспорядочной стрельбы в воздух талибов в Кабуле погибли 17 человек

Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, которая расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула, захваченного группировкой 15 августа вместе с большинством районов страны. Ранее телеканал Al-Jazeera сообщал, что руководство «Талибана» приняло решение начать военную операцию против сил сопротивления в Афганистане после провала переговоров с лидером повстанцев — Ахмадом Масудом. До этого талибы окружили провинцию и начали ее осаду.