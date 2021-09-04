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В результате беспорядочной стрельбы в воздух талибов в Кабуле погибли 17 человек

Ведомости

Не менее 17 человек погибли, еще 41 пострадал во время праздничной стрельбы в воздух, которую устроили боевики движения «Талибан» (группировка признана террористической и запрещена в России) после сообщений о захвате ключевого района в Панджшере, сообщили «РИА Новости».

Руководство движения заявило, что у стреляющих в воздух будут изымать оружие, а виновных – привлекать к ответственности.

О взятии самого крупного района неподконтрольной талибам провинции Панджшер представитель движения сообщил накануне, по информации ряда СМИ, район полностью перешел под контроль боевиков. В сопротивлении эту информацию опровергают, утверждая, что бои продолжаются.

Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, которая расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула, захваченного группировкой 15 августа вместе с большинством районов страны. Ранее телеканал Al-Jazeera сообщал, что руководство «Талибана» приняло решение начать военную операцию против сил сопротивления в Афганистане после провала переговоров с лидером повстанцев — Ахмадом Масудом. До этого талибы окружили провинцию и начали ее осаду.

Ранее по теме: «Талибан» заявил о захвате ключевого района в Панджшере

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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