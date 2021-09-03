«Талибан» заявил о захвате ключевого района в Панджшере

Кроме того, ряд СМИ, в частности «РИА Новости» и турецкая Yeni Şafak, сообщают со ссылкой на источники, что «Талибан» полностью взял под контроль провинцию Панджшер. Однако один из лидеров сопротивления в Панджшере, вице-президент Афганистана Амрулла Салех опроверг афганскому телеканалу Tolo News эту информацию. Он выступил с видеообращением, в котором утверждает, что бои продолжаются.