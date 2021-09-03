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«Талибан» заявил о захвате ключевого района в Панджшере

Ведомости

«Талибан» (группировка признана террористической и запрещена в России) взял под контроль самый крупный район неподконтрольной ему провинции Панджшер, в которой сконцентрировались силы сопротивления во главе с Ахмадом Масудом. Об этом представитель движения Билал Карими написал в Twitter. Повстанцы заявили, что это неверная информация и бои продолжаются.

«Самый крупный район Панджшера полностью перешел в руки моджахедов», — говорится в сообщении Карими. Кроме того, он уточнил, что талибы взяли под полный контроль стратегический район Дарбанд в Панджшере

«Во время столкновений в Дарбанде у противника также были захвачены бронетранспортеры российского производства и другая военная техника. Боевой дух противника низок», — добавил Карими, комментируя бои «Талибана» с силами сопротивления

Кроме того, ряд СМИ, в частности «РИА Новости» и турецкая Yeni Şafak, сообщают со ссылкой на источники, что «Талибан» полностью взял под контроль провинцию Панджшер. Однако один из лидеров сопротивления в Панджшере, вице-президент Афганистана Амрулла Салех опроверг афганскому телеканалу Tolo News эту информацию. Он выступил с видеообращением, в котором утверждает, что бои продолжаются.

Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, которая расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула, захваченного группировкой 15 августа вместе с большинством районов страны. Накануне телеканал Al-Jazeera сообщал, что руководство «Талибана» приняло решение начать военную операцию против сил сопротивления в Афганистане после провала переговоров с лидером повстанцев — Ахмадом Масудом. До этого талибы окружили провинцию и начали ее осаду.

Ранее по теме: Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 350 талибов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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