«Талибан» заявил о захвате ключевого района в Панджшере
«Талибан» (группировка признана террористической и запрещена в России) взял под контроль самый крупный район неподконтрольной ему провинции Панджшер, в которой сконцентрировались силы сопротивления во главе с Ахмадом Масудом. Об этом представитель движения Билал Карими написал в Twitter. Повстанцы заявили, что это неверная информация и бои продолжаются.
«Самый крупный район Панджшера полностью перешел в руки моджахедов», — говорится в сообщении Карими. Кроме того, он уточнил, что талибы взяли под полный контроль стратегический район Дарбанд в Панджшере
«Во время столкновений в Дарбанде у противника также были захвачены бронетранспортеры российского производства и другая военная техника. Боевой дух противника низок», — добавил Карими, комментируя бои «Талибана» с силами сопротивления
Кроме того, ряд СМИ, в частности «РИА Новости» и турецкая Yeni Şafak, сообщают со ссылкой на источники, что «Талибан» полностью взял под контроль провинцию Панджшер. Однако один из лидеров сопротивления в Панджшере, вице-президент Афганистана Амрулла Салех опроверг афганскому телеканалу Tolo News эту информацию. Он выступил с видеообращением, в котором утверждает, что бои продолжаются.
Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, которая расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула, захваченного группировкой 15 августа вместе с большинством районов страны. Накануне телеканал Al-Jazeera сообщал, что руководство «Талибана» приняло решение начать военную операцию против сил сопротивления в Афганистане после провала переговоров с лидером повстанцев — Ахмадом Масудом. До этого талибы окружили провинцию и начали ее осаду.