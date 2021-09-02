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Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 350 талибов

Ведомости

Силы сопротивления в Панджшере заявили, что за ночь убили 350 боевиков террористического движения «Талибан» (запрещено в России) и захватили их оружие, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на фронт национального сопротивления Афганистана.

«Прошлой ночью бойцы национального сопротивления убили 350 террористов "Талибана", когда те пытались захватить районы в Панджшерской долине. Их оружие было захвачено», — указано в заявлении фронта.

Как отмечает агентство, Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, которая расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. Телеканал Al-Jazeera сообщал, что руководство «Талибана» приняло решение начать военную операцию против сил сопротивления в Афганистане после провала переговоров.

Накануне посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар заявил «РИА Новостям», что талибы на деле не собираются договариваться с повстанцами и намерены убить их лидеров. Кроме того, сообщалось, что лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада возглавит новое правительство страны. 

«Талибан» фактически пришел к власти в Афганистане 15 августа. Боевики получили контроль над Кабулом и всеми провинциями, кроме Панджшера. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.

Ранее по теме: Al Jazeera узнала о решении «Талибана» начать операцию против повстанцев в Панджшере

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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