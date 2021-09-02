Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 350 талибов
Силы сопротивления в Панджшере заявили, что за ночь убили 350 боевиков террористического движения «Талибан» (запрещено в России) и захватили их оружие, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на фронт национального сопротивления Афганистана.
«Прошлой ночью бойцы национального сопротивления убили 350 террористов "Талибана", когда те пытались захватить районы в Панджшерской долине. Их оружие было захвачено», — указано в заявлении фронта.
Как отмечает агентство, Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, которая расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. Телеканал Al-Jazeera сообщал, что руководство «Талибана» приняло решение начать военную операцию против сил сопротивления в Афганистане после провала переговоров.
Накануне посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар заявил «РИА Новостям», что талибы на деле не собираются договариваться с повстанцами и намерены убить их лидеров. Кроме того, сообщалось, что лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада возглавит новое правительство страны.
«Талибан» фактически пришел к власти в Афганистане 15 августа. Боевики получили контроль над Кабулом и всеми провинциями, кроме Панджшера. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.