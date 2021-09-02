Al Jazeera узнала о решении «Талибана» начать операцию против повстанцев в Панджшере

Как сообщили телеканалу собеседники из числа членов движения, «Талибан» решил начать военную операцию после провала переговоров с лидером сопротивления в Панджшере — Ахмадом Масудом. До этого, с конца августа, отряды талибов окружали мятежную провинцию, чтобы приступить к ее осаде после получения контроля над большей частью Афганистана и его столицей Кабулом. Пока переговоры с Масудом шли, представители повстанцев сообщали об ожесточенных боях с «Талибами» и их потерях, чего последние не подтверждали.