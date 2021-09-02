Al Jazeera узнала о решении «Талибана» начать операцию против повстанцев в Панджшере
Руководство «Талибана» (движение запрещено в России и признано террористической организацией) приняло решение начать военную операцию против сил сопротивления в Афганистане после провала переговоров. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.
Как сообщили телеканалу собеседники из числа членов движения, «Талибан» решил начать военную операцию после провала переговоров с лидером сопротивления в Панджшере — Ахмадом Масудом. До этого, с конца августа, отряды талибов окружали мятежную провинцию, чтобы приступить к ее осаде после получения контроля над большей частью Афганистана и его столицей Кабулом. Пока переговоры с Масудом шли, представители повстанцев сообщали об ожесточенных боях с «Талибами» и их потерях, чего последние не подтверждали.
Накануне посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар заявил «РИА Новости», что талибы на деле не собираются договариваться с повстанцами и намерены убить их лидеров. Кроме того, вчера стало известно, что лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада возглавит новое правительство страны. Об этом сообщил афганский телеканал Tolo News со ссылкой на члена комиссии движения по культуре Анамуллу Самангани. Также «Талибан» назначил губернаторов провинций и региональных начальников полиции.
31 августа индийский филиал CNN выяснил, что талибы планируют создать систему правления в Афганистане по образцу той, что действует в Иране, — с верховным духовным лидером, совмещающим духовную и исполнительную власть, входящим в совет духовных лидеров и с подчинением ему светской власти во главе премьером и правительством. Верховный лидер будет иметь резиденцию в Кандагаре, а «светское» правительство — в Кабуле.
Кандидатом в главы «светского» кабмина источники телеканала, кроме объявленного вчера Ахундзады, называли Абдулу Гани Барадара — главу политического офиса «Талибана», с которым ранее США вели переговоры в Катаре о выводе войск. Пока «Талибан» официально не подтверждал создание структуры над традиционным правительством. До этого, в середине августа, после взятия Кабула, руководство талибов обещало создать «инклюзивное» правительство, в которое бы вошли представители всех политических сил страны, однако в рамках шариата.