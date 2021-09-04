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Прокуратура Гватемалы заподозрила россиян в даче взятки президенту Джамматтеи

Ведомости

Прокуратура Гватемалы инициировала расследование по факту дачи взятки президенту страны Алехандро Джамматтеи российскими гражданами, пишет The New York Times.

По информации издания, правоохранительные органы некоторое время назад собрали группу, которая начала расследование после сообщений о взятке, однако через несколько месяцев ее руководитель Хуан Франсиско Сандовал был уволен генпрокурором и бежал в США с собранными им доказательствами. Как пишет NYT, расследователи пришли к выводу, что подкупить президента пытались некие российские граждане, связанные с одной из горнодобывающих компаний, которая заинтересована в портовой инфраструктуре.

После его увольнения США объявили о прекращении сотрудничества с прокуратурой Гватемалы. В результате 3 сентября прокуратура выдала ордер на арест сбежавшего Сандовала и начала расследование по факту дачи взятки. В администрации Джамматтеи обвинения в подкупе отрицают, заявляя о намерении «устранить путаницу» вокруг обвинений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных