Прокуратура Гватемалы заподозрила россиян в даче взятки президенту Джамматтеи

По информации издания, правоохранительные органы некоторое время назад собрали группу, которая начала расследование после сообщений о взятке, однако через несколько месяцев ее руководитель Хуан Франсиско Сандовал был уволен генпрокурором и бежал в США с собранными им доказательствами. Как пишет NYT, расследователи пришли к выводу, что подкупить президента пытались некие российские граждане, связанные с одной из горнодобывающих компаний, которая заинтересована в портовой инфраструктуре.