Прокуратура Гватемалы заподозрила россиян в даче взятки президенту Джамматтеи
Прокуратура Гватемалы инициировала расследование по факту дачи взятки президенту страны Алехандро Джамматтеи российскими гражданами, пишет The New York Times.
По информации издания, правоохранительные органы некоторое время назад собрали группу, которая начала расследование после сообщений о взятке, однако через несколько месяцев ее руководитель Хуан Франсиско Сандовал был уволен генпрокурором и бежал в США с собранными им доказательствами. Как пишет NYT, расследователи пришли к выводу, что подкупить президента пытались некие российские граждане, связанные с одной из горнодобывающих компаний, которая заинтересована в портовой инфраструктуре.
После его увольнения США объявили о прекращении сотрудничества с прокуратурой Гватемалы. В результате 3 сентября прокуратура выдала ордер на арест сбежавшего Сандовала и начала расследование по факту дачи взятки. В администрации Джамматтеи обвинения в подкупе отрицают, заявляя о намерении «устранить путаницу» вокруг обвинений.