МВД назвало самые частые основания для запрета въезда иностранцев в Россию
Самое частое основание для запрета иностранцам въезжать в Россию – многократные административные правонарушения, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МВД. В большинстве случаев иностранцы превышали установленные сроки нахождения в России в период предыдущего пребывания.
Всего в законодательстве предусмотрено 22 основания для временного запрета на въезд в страну, в том числе нарушение порядка пересечения границы, предоставление ложных сведений, долги и штрафы, участие в запрещенной или террористической организации, судимости, выдворения, отсутствие страхового полиса и т.д.
Ранее «Интерфакс» сообщил со ссылкой на начальника пресс-службы областного управления МВД Татьяну Петрову, что из России были выдворены 37 мигрантов, которые участвовали в массовом конфликте в Подмосковье в начале августа. В отношении них были составлены административные протоколы, в том числе за нарушение миграционного законодательства.
Конфликт между мигрантами произошел 5 августа на улице Пограничной в Мытищах. По словам Петровой, в отделы полиции после этого доставили 66 уроженцев ближнего зарубежья. В отношении них составили 134 административных протокола, в том числе по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд в итоге принял решение оштрафовать 49 человек на 5000 руб. каждого, нарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения за пределы России. В рамках первого этапа выдворения страну покинули 37 мигрантов.