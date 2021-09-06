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МВД назвало самые частые основания для запрета въезда иностранцев в Россию

Ведомости

Самое частое основание для запрета иностранцам въезжать в Россию – многократные административные правонарушения, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МВД. В большинстве случаев иностранцы превышали установленные сроки нахождения в России в период предыдущего пребывания.

Всего в законодательстве предусмотрено 22 основания для временного запрета на въезд в страну, в том числе нарушение порядка пересечения границы, предоставление ложных сведений, долги и штрафы, участие в запрещенной или террористической организации, судимости, выдворения, отсутствие страхового полиса и т.д.

Ранее «Интерфакс» сообщил со ссылкой на начальника пресс-службы областного управления МВД Татьяну Петрову, что из России были выдворены 37 мигрантов, которые участвовали в массовом конфликте в Подмосковье в начале августа. В отношении них были составлены административные протоколы, в том числе за нарушение миграционного законодательства.

Конфликт между мигрантами произошел 5 августа на улице Пограничной в Мытищах. По словам Петровой, в отделы полиции после этого доставили 66 уроженцев ближнего зарубежья. В отношении них составили 134 административных протокола, в том числе по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд в итоге принял решение оштрафовать 49 человек на 5000 руб. каждого, нарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения за пределы России. В рамках первого этапа выдворения страну покинули 37 мигрантов.

Ранее по теме: Из России выдворили 37 иностранцев после массовой драки в Подмосковье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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