МВД назвало самые частые основания для запрета въезда иностранцев в Россию

Конфликт между мигрантами произошел 5 августа на улице Пограничной в Мытищах. По словам Петровой, в отделы полиции после этого доставили 66 уроженцев ближнего зарубежья. В отношении них составили 134 административных протокола, в том числе по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд в итоге принял решение оштрафовать 49 человек на 5000 руб. каждого, нарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения за пределы России. В рамках первого этапа выдворения страну покинули 37 мигрантов.