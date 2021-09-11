Три человека погибли при взрыве газа в Липецкой области
В 16-квартирном доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области произошел взрыв газа, вызвавший частичное обрушение подъезда, сообщила пресс-служба регионального управления СК.
Первоначально сообщалось о гибели женщины и ребенка, позднее из-под завалов достали тело пожилого мужчины. Еще шесть человек пострадали. Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Прокурор Елецкого района Станислав Живалов заявил, что причиной взрыва, по предварительным данным, стала неисправность газового оборудования, отмечает ТАСС.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов пообещал выплатить семьям погибших по 1 млн руб., пострадавших — по 500 000 руб. Поврежденное здание будет снесено, а жильцам окажут помощь с переселением за счет бюджета. Все находящиеся рядом дома также будут проверены, добавил он.