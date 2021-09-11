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Три человека погибли при взрыве газа в Липецкой области

Ведомости

В 16-квартирном доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области произошел взрыв газа, вызвавший частичное обрушение подъезда, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Первоначально сообщалось о гибели женщины и ребенка, позднее из-под завалов достали тело пожилого мужчины. Еще шесть человек пострадали. Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

Прокурор Елецкого района Станислав Живалов заявил, что причиной взрыва, по предварительным данным, стала неисправность газового оборудования, отмечает ТАСС. 

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов пообещал выплатить семьям погибших по 1 млн руб., пострадавших — по 500 000 руб. Поврежденное здание будет снесено, а жильцам окажут помощь с переселением за счет бюджета. Все находящиеся рядом дома также будут проверены, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных