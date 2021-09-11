Три человека погибли при взрыве газа в Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов пообещал выплатить семьям погибших по 1 млн руб., пострадавших — по 500 000 руб. Поврежденное здание будет снесено, а жильцам окажут помощь с переселением за счет бюджета. Все находящиеся рядом дома также будут проверены, добавил он.