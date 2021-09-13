Путин допустил возможность ухода на карантин из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что люди из его окружения заболевают коронавирусом, возможно, ему тоже придется уйти на карантин. Об этом глава российского государства рассказал во время общения в Кремле с участниками Паралимпийских игр в Токио.
«У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся. Много людей болеет вокруг», — рассказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин, говоря о возможности ухода на карантин, выразился образно.
Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. 14 апреля президент сообщил, что сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса. Позже он рассказал, что вакцинировался «Спутником V». В конце августа во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей Путин сообщил, что у него сохраняются хорошие показатели антител к коронавирусу.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она зарегистрирована в 70 странах мира с общим населением 4 млрд человек, или более 50% населения Земли. В России также зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация в стране началась в январе.