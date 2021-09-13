Путин допустил возможность ухода на карантин из-за коронавируса

«У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся. Много людей болеет вокруг», — рассказал Путин (цитата по «РИА Новости»).