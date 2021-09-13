Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В России за сутки выявили 18 178 новых случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России коронавирус выявили у 18 178 человек, сообщает оперштаб 13 сентября. По его данным, за сутки умерли 719 пациентов с COVID-19, выздоровели 12 469. Общее число случаев заболевших в стране достигло 7 158 248, число скончавшихся — 193 468 человек. Общее число выздоровевших составило 6 402 126 человек.

Вчера, 12 сентября, оперштаб сообщил о 18 854 случаях COVID-19. Умерли 788 человек.

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 2022 человек. Это стало новым максимумом этой осени, следует из данных федерального оперативного штаба. В предыдущий раз выше отметки в 2000 число заражений за сутки поднималось в столице 19 августа (тогда сообщалось о 2142 заражениях).

Выздоровели за прошедшие сутки 1259 человек, 41 заболевший умер. За все время в столице COVID-19 был выявлен у 1 588 195 жителей. Лидером по приросту заболевших за сутки стал Санкт-Петербург (+805), в топ-5 также вошли Подмосковье (+758), Свердловская (+511) и Ростовская (+470) области.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 224,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,63 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 40,95 млн случаев, Индии (свыше 33,26 млн) и Бразилии (более 20,9 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом (7,1 млн).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных