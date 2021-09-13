В России за сутки выявили 18 178 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 18 178 человек, сообщает оперштаб 13 сентября. По его данным, за сутки умерли 719 пациентов с COVID-19, выздоровели 12 469. Общее число случаев заболевших в стране достигло 7 158 248, число скончавшихся — 193 468 человек. Общее число выздоровевших составило 6 402 126 человек.
Вчера, 12 сентября, оперштаб сообщил о 18 854 случаях COVID-19. Умерли 788 человек.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 2022 человек. Это стало новым максимумом этой осени, следует из данных федерального оперативного штаба. В предыдущий раз выше отметки в 2000 число заражений за сутки поднималось в столице 19 августа (тогда сообщалось о 2142 заражениях).
Выздоровели за прошедшие сутки 1259 человек, 41 заболевший умер. За все время в столице COVID-19 был выявлен у 1 588 195 жителей. Лидером по приросту заболевших за сутки стал Санкт-Петербург (+805), в топ-5 также вошли Подмосковье (+758), Свердловская (+511) и Ростовская (+470) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 224,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,63 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 40,95 млн случаев, Индии (свыше 33,26 млн) и Бразилии (более 20,9 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом (7,1 млн).