В России за сутки выявили 18 178 новых случаев коронавируса

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 2022 человек. Это стало новым максимумом этой осени, следует из данных федерального оперативного штаба. В предыдущий раз выше отметки в 2000 число заражений за сутки поднималось в столице 19 августа (тогда сообщалось о 2142 заражениях).