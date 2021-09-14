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В Екатеринбурге часть жителей осталась без электричества из-за сбоя

Ведомости

Электричество отключилось в центре и юго-западном районе Екатеринбурга из-за нарушения на кабельно-воздушной линии, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Россети-Урал». Жители города в соцсетях сообщили, что на нескольких улицах перестали работать светофоры и трамваи, свет отключился в крупнейшем высотном здании города – бизнес-центре «Высоцкий».

«Зафиксировали технологи нарушение на кабельно-воздушной линии 110 киловольт, нарушено электроснабжение части центра города и юго-западного района города», — сообщили в компании.

Позднее «РИА Новости» сообщили со ссылкой на пресс-службу компании, что в 9:42 мск энергетики восстановили электроснабжение Юго-Западного района города по резервным схемам, в 10:13 мск специалисты полностью восстановили электроснабжение. В компании уточнили, что техническое нарушение было зафиксировано на кабельно-воздушной линии 110 кВ «Петрищевская-Ясная» в 9:14 мск. Из-за этого были обесточены два центра питания, которые обеспечивают электричеством часть центра города и юго-западный район.

Причины произошедшего выясняются. По данным департамента информполитики Свердловской области, в результате аварии без электричества остались 27 600 жителей и 85 социальных учреждений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных