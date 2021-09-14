В Екатеринбурге часть жителей осталась без электричества из-за сбоя

Позднее «РИА Новости» сообщили со ссылкой на пресс-службу компании, что в 9:42 мск энергетики восстановили электроснабжение Юго-Западного района города по резервным схемам, в 10:13 мск специалисты полностью восстановили электроснабжение. В компании уточнили, что техническое нарушение было зафиксировано на кабельно-воздушной линии 110 кВ «Петрищевская-Ясная» в 9:14 мск. Из-за этого были обесточены два центра питания, которые обеспечивают электричеством часть центра города и юго-западный район.