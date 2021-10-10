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WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

Ведомости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало действие аккредитации Московской антидопинговой лаборатории, говорится на сайте агентства. Организация может обжаловать это решение в течение 21 дня, но эти правом не воспользуются, рассказал «РИА Новости» исполняющий обязанности главы российской национальной антидопинговой организации РУСАДА Михаил Буханов.

Дисциплинарный комитет WADA рекомендовал отозвать аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории из-за «несоответствия» этическому кодексу и международным стандартам. Исполнительный комитет агентства одобрил это решение. У московской лаборатории таким образом отозвали разрешение на выполнение анализа проб крови с целью исследования биологических паспортов атлетов.

По словам Буханова, документ, опубликованный WADA, «является техническим, финализирующим то, что уже было приостановлено в 2019 г. и с того момента не осуществлялось». Смысла в обжаловании нет, считает глава РУСАДА.

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Он напомнил, что РУСАДА не направляет биологический материал с целью допинг-тестирования на паспорт крови в московскую лабораторию с 2019 г., когда агентство признали несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

«Мы перенаправили все процессы логистики на европейские лаборатории. Анализ крови делаем быстро и с соблюдением всех требований Всемирного антидопингового агентства. Для нас сейчас отсутствие российской лаборатории является нормой. Жестко, но это так», — сказал Буханов.

WADA лишило Российское антидопинговое агентство статуса соответствия антидопинговой организации за манипуляции данными Московской антидопинговой лаборатории в декабре 2019 г. В январе 2020 г. WADA обратилось в CAS с иском против РУСАДА, так как установило, что 145 записей о допинг-пробах российских спортсменов из 298 подверглись манипуляции. 17 декабря 2020 г. CAS утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г.

Летом глава WADA Витольд Банька в интервью изданию Rzeczpospolita заявил, что эпопея с допингом в российском спорте уже закончилась.

«Российская сторона была наказана, у нас закончилась некая эпопея. Создана дорожная карта для Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Если они будут подчиняться правилам, а РУСАДА останется независимым от правительства, оно вернется в систему. Но это не вопрос ближайших недель или месяцев», — сказал Банька (цитата по «РИА Новости»).

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных