В России за сутки от коронавируса скончались 962 человека
За последние сутки в России выявили 28 647 новых случаев коронавируса, скончались от заболевания 962 человека, сообщает оперштаб. Накануне в стране был установлен суточный рекорд по смертности — умерли 968 пациентов. Заболевших 8 октября было больше 29 000.
Оперштаб отмечает, что среди новых заболевших 8,5% не имели клинических проявлений инфекции. Полностью выздоровели за 24 часа 17 274 человека.
В Москве обнаружили 4610 новых случаев заражения против рекордного 6001 случая днем ранее. За сутки были госпитализированы 1178 человек, скончались 72 пациента. На ИВЛ сейчас находятся 496 человек.
Наибольший прирост новых случаев COVID-19 снова зафиксирован также в Санкт-Петербурге (2822), Московской (2026), Самарской (687) и Нижегородской (641) областях.
Всего в России выявлено 7 775 365 случаев коронавируса, погибли 216 415 человек.