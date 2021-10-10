В России за сутки от коронавируса скончались 962 человека

За последние сутки в России выявили 28 647 новых случаев коронавируса, скончались от заболевания 962 человека, сообщает оперштаб. Накануне в стране был установлен суточный рекорд по смертности — умерли 968 пациентов. Заболевших 8 октября было больше 29 000.