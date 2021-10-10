Названы возможные причины крушения самолета в Татарстане
Легкомоторный самолет L-410 с парашютистами на борту мог рухнуть из-за перегруза, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Также рассматривается версия о неисправности самолета и ошибке экипажа, сказал собеседник ТАСС. Источник «Интерфакса» назвал основную предполагаемую причину крушения — отказ техники.
Один из выживших пассажиров самолета рассказал MASH, что проблема могла быть в двигателе. По словам парашютиста, самолет не успел подняться на нужную высоту.
Минздрав России ранее сообщил о 16 погибших в результате крушения самолета в Мензелинском районе Татарстана утром 10 октября. Шестерых пассажиров госпитализировали в тяжелом состоянии, передавали «РИА Новости».
Выжили при падении только парашютисты, которые находились в хвосте самолета, сообщил ТАСС со ссылкой на инструктора Мензелинского аэроклуба.
На место трагедии выехал президент республики Рустам Минниханов. Он заявил, что власти Татарстана окажут помощь в транспортировке тел погибших из других регионов России, передает ТАСС.
11 октября в Татарстане объявлен день траура в связи с крушением самолета, сообщили власти республики.
В сентябре такой же самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.