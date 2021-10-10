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Названы возможные причины крушения самолета в Татарстане

Ведомости

Легкомоторный самолет L-410 с парашютистами на борту мог рухнуть из-за перегруза, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. 

Также рассматривается версия о неисправности самолета и ошибке экипажа, сказал собеседник ТАСС. Источник «Интерфакса» назвал основную предполагаемую причину крушения — отказ техники. 

Один из выживших пассажиров самолета рассказал MASH, что проблема могла быть в двигателе. По словам парашютиста, самолет не успел подняться на нужную высоту. 

Ранее по теме: В Татарстане разбился самолет с парашютистами

Минздрав России ранее сообщил о 16 погибших в результате крушения самолета в Мензелинском районе Татарстана утром 10 октября. Шестерых пассажиров госпитализировали в тяжелом состоянии, передавали «РИА Новости».

Выжили при падении только парашютисты, которые находились в хвосте самолета, сообщил ТАСС со ссылкой на инструктора Мензелинского аэроклуба.

На место трагедии выехал президент республики Рустам Минниханов. Он заявил, что власти Татарстана окажут помощь в транспортировке тел погибших из других регионов России, передает ТАСС.

11 октября в Татарстане объявлен день траура в связи с крушением самолета, сообщили власти республики.

В сентябре такой же самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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