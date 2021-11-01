Роспотребнадзор в Москве выписал штрафов почти на 130 млн рублей за несоблюдение COVID-мер

Московский Роспотребнадзор с начала текущего года выписал штрафов на почти 130 млн рублей из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований по COVID-19, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Ведомство также приостановило деятельность 693 объектов.