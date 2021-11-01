Роспотребнадзор в Москве выписал штрафов почти на 130 млн рублей за несоблюдение COVID-мер
Московский Роспотребнадзор с начала текущего года выписал штрафов на почти 130 млн рублей из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований по COVID-19, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Ведомство также приостановило деятельность 693 объектов.
«Всего с начала 2021 года управлением Роспотребнадзора по Москве проведено более 12 700 проверок и мониторинговых обследований, нарушения санитарно-эпидемиологических требований установлены на 3 900 объектах», — сообщили в оперативном штабе.
В общей сложности сотрудники ведомства составили 5 948 административных протоколов на граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц.
«Общая сумма наложенных штрафов по рассмотренным протоколам составила более 129 миллионов рублей. В соответствии с временным запретом деятельности, примененным управлением в досудебном порядке, и по решениям судом приостановлена деятельность 693 объектов», — отмечается в сообщении.
В Москве 28 октября объявлены нерабочие дни. В этот период запрещены массовые мероприятия, приостановила работу значительная часть предприятий сферы услуг, включая развлекательные заведения, салоны красоты, фитнес-клубы и спорткомплексы, заведения общепита работают только навынос. В городе продолжают работать аптеки, продуктовые магазины и точки, торгующие товарами первой необходимости, а также службы доставки.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 1 ноября, в столице за последние сутки выявили 7103 случая заражения коронавирусом. 1359 пациентов были госпитализированы, на ИВЛ находятся 750 человек. 5257 пациентов выздоровели от коронавируса за сутки, 96 — скончались.