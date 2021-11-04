Ученые сообщили об одной из крупнейших магнитных бурь за несколько лет

Сейчас, по данным ученых, на Земле регистрируются одни из крупнейших в этом году полярных сияний, около полуночи зона сияний распространилась почти над всем скандинавским полуостровом. После смещения ночного полушария на Запад, зоной полярных сияний стала фактически вся территория Канады. По оценке экспертов, если геомагнитная активность не снизится, то зона сияний достигнет территории России в период 20:00-23:00 мск. Однако полоса сияний будет располагаться над Россией только в северных областях выше 65 градусов северной широты.