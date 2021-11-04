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Ученые сообщили об одной из крупнейших магнитных бурь за несколько лет

Ведомости

Одна из крупнейших магнитных бурь на Земле началась около 1:00 мск 4 ноября, она оценивается на три балла по пятибалльной шкале, говорится на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН).

«Наблюдения космических аппаратов в это же время зафиксировали резкий рост скорости солнечного ветра — от 400 до более 800 км/с и рост плотности межпланетной плазмы почти в 100 раз. Всё это не оставляет сомнений, что Земли достиг крупный солнечный выброс, то есть массы солнечного вещества, выброшенные из атмосферы Солнца мощным взрывом (вспышкой)», — говорится в сообщении.

Сейчас, по данным ученых, на Земле регистрируются одни из крупнейших в этом году полярных сияний, около полуночи зона сияний распространилась почти над всем скандинавским полуостровом. После смещения ночного полушария на Запад, зоной полярных сияний стала фактически вся территория Канады. По оценке экспертов, если геомагнитная активность не снизится, то зона сияний достигнет территории России в период 20:00-23:00 мск. Однако полоса сияний будет располагаться над Россией только в северных областях выше 65 градусов северной широты.

«По прогнозу нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться ещё не менее 2-3 суток, хотя вероятность повторного достижения текущих максимумов выглядит очень малой. Текущая магнитная буря должна завершиться не позднее чем к 12-15 часам по московскому времени», — уточнили в ФИАН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных