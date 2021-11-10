В России зафиксировали новый максимум смертей от коронавируса за сутки
За последние сутки в России скончались от коронавируса 1239 человек, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован днем ранее — 1211 смертей. За весь период в России умерли от коронавируса 250 454 человека.
Также за сутки было выявлено 38 058 случаев заражения. Показатель опустился ниже отметки в 39 000 впервые с 27 октября. Выздоровели от COVID-19 за сутки 34 565 пациентов.
В Москве за сутки выявили 3927 случаев заражения — показатель опустился ниже 4000 впервые с 6 октября. 1327 человек госпитализированы с COVID-19, 726 находятся на ИВЛ.
Также высокий прирост заболеваемости коронавирусом зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 2942 случая за сутки, Московской области — 2649, Самарской области — 1785, Крыму — 811, Воронежской области — 784 случая.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Власти регионов могли начать нерабочие дни раньше и продлить их, исходя из ситуации с коронавирусом. Так поступили как минимум пять регионов. Это Новгородская, Курская, Смоленская, Томская и Челябинская области.