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Общество

В России зафиксировали новый максимум смертей от коронавируса за сутки

Ведомости

За последние сутки в России скончались от коронавируса 1239 человек, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован днем ранее — 1211 смертей. За весь период в России умерли от коронавируса 250 454 человека.

Также за сутки было выявлено 38 058 случаев заражения. Показатель опустился ниже отметки в 39 000 впервые с 27 октября. Выздоровели от COVID-19 за сутки 34 565 пациентов.

В Москве за сутки выявили 3927 случаев заражения — показатель опустился ниже 4000 впервые с 6 октября. 1327 человек госпитализированы с COVID-19, 726 находятся на ИВЛ. 

Также высокий прирост заболеваемости коронавирусом зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 2942 случая за сутки, Московской области — 2649, Самарской области — 1785, Крыму — 811, Воронежской области — 784 случая. 

Из-за роста заболеваемости коронавирусом были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Власти регионов могли начать нерабочие дни раньше и продлить их, исходя из ситуации с коронавирусом. Так поступили как минимум пять регионов. Это Новгородская, Курская, Смоленская, Томская и Челябинская области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных