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В России 1 декабря проиндексировали пенсии нескольких категорий россиян

Ведомости

Пенсии нескольких категорий россиян автоматически проиндексировали 1 декабря, сообщили «РИА Новости». Речь идет о пенсионерах, которым исполнилось 80 лет, о вышедших на пенсию в августе и о подавших заявление на перерасчет выплаты. 

При достижении 80 лет фиксированная выплата к пенсии россиян увеличивается вдвое: в 2021 г. она составит 12 099,96 руб. Также вырастет пенсия россиян, которые работали вплоть до августа этого года и уволились в последний месяц лета. С 1 декабря они получат автоматическую прибавку к пенсии с доплатой за три месяца. Автоматически 1 декабря увеличат пенсии россиян, которые подали заявление на перерасчет. 

Страховые пенсии индексируются каждый год 1 января. Индексация пенсий проводится только неработающим пенсионерам, возвращение индексации выплат работающим пенсионерам сейчас обсуждается в правительстве. В 2021 г. страховые пенсии по старости были проиндексированы на 6,3%, средний размер выплаты составляет 17 443 руб. В 2022 г. средний размер страховой пенсии составит 18 521 руб.

Также с 1 февраля ежемесячные выплаты отдельным категориям россиян будут проиндексированы на 5,8%, в 2023 и 2024 гг. – на 4%. Рост выплат коснется 14,5 млн человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных