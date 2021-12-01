В России 1 декабря проиндексировали пенсии нескольких категорий россиян
Пенсии нескольких категорий россиян автоматически проиндексировали 1 декабря, сообщили «РИА Новости». Речь идет о пенсионерах, которым исполнилось 80 лет, о вышедших на пенсию в августе и о подавших заявление на перерасчет выплаты.
При достижении 80 лет фиксированная выплата к пенсии россиян увеличивается вдвое: в 2021 г. она составит 12 099,96 руб. Также вырастет пенсия россиян, которые работали вплоть до августа этого года и уволились в последний месяц лета. С 1 декабря они получат автоматическую прибавку к пенсии с доплатой за три месяца. Автоматически 1 декабря увеличат пенсии россиян, которые подали заявление на перерасчет.
Страховые пенсии индексируются каждый год 1 января. Индексация пенсий проводится только неработающим пенсионерам, возвращение индексации выплат работающим пенсионерам сейчас обсуждается в правительстве. В 2021 г. страховые пенсии по старости были проиндексированы на 6,3%, средний размер выплаты составляет 17 443 руб. В 2022 г. средний размер страховой пенсии составит 18 521 руб.
Также с 1 февраля ежемесячные выплаты отдельным категориям россиян будут проиндексированы на 5,8%, в 2023 и 2024 гг. – на 4%. Рост выплат коснется 14,5 млн человек.