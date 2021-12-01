В России 1 декабря проиндексировали пенсии нескольких категорий россиян

При достижении 80 лет фиксированная выплата к пенсии россиян увеличивается вдвое: в 2021 г. она составит 12 099,96 руб. Также вырастет пенсия россиян, которые работали вплоть до августа этого года и уволились в последний месяц лета. С 1 декабря они получат автоматическую прибавку к пенсии с доплатой за три месяца. Автоматически 1 декабря увеличат пенсии россиян, которые подали заявление на перерасчет.