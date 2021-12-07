Минцфиры предложило ограничить запись через «Госуслуги» при превышении лимита запросов
Минцифры предложило ограничить запись россиян на прием в органы власти или многофункциональные центры (МФЦ) через портал «Госуслуги» и официальные сайты в случае превышения лимита запросов от одного пользователя на определенный промежуток времени. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Ограничение касается государственных и муниципальных услуг. Его также предлагается распространить на МФЦ, если у последних есть соглашение о взаимодействии с госорганом или организацией. Количество слотов времени для записи на прием для одного заявителя будет установлено административным регламентом.
Кроме того, Минцифры считает, что нужно проверять сформированные запросы единым порталом или официальным сайтом автоматически в процессе заполнения пользоватаелем каждого из полей электронной формы запроса. Если поле заполнено некорректно, заявитель получит уведомление о характере ошибки и порядке ее устранения непосредственно в форме запроса.
В России с 1 декабря действует закон о доступе к социально значимым отечественным интернет-порталам на бесплатной основе. Порядок определения таких ресурсов устанавливает кабмин. В него, в частности, попадут сайты государственных и муниципальных органов, внебюджетных фондов и порталы госуслуг, а также новостные агрегаторы, поисковые сервисы, некоторые соцсети и онлайн-магазины (в том числе VK, ТАСС и Ozon)— всего 371 ресурс. В экспериментальном режиме «социальный интернет» начали тестировать еще в апреле прошлого года, впоследствии эксперимент продлили до 31 декабря 2021 г.