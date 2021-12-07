Минцфиры предложило ограничить запись через «Госуслуги» при превышении лимита запросов

В России с 1 декабря действует закон о доступе к социально значимым отечественным интернет-порталам на бесплатной основе. Порядок определения таких ресурсов устанавливает кабмин. В него, в частности, попадут сайты государственных и муниципальных органов, внебюджетных фондов и порталы госуслуг, а также новостные агрегаторы, поисковые сервисы, некоторые соцсети и онлайн-магазины (в том числе VK, ТАСС и Ozon)— всего 371 ресурс. В экспериментальном режиме «социальный интернет» начали тестировать еще в апреле прошлого года, впоследствии эксперимент продлили до 31 декабря 2021 г.