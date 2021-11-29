Газета
Технологии

Бесплатным социально значимым сайтам могут разрешить показывать видео

Ведомости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало проект постановления правительства, касающегося социально значимых сайтов — тех, доступ к которым сохраняется даже при нулевом балансе. Данным ресурсам, в частности, могут разрешить передавать видео в невысоком разрешении 480р, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. 

При этом подобным сайтам нельзя подгружать информацию с зарубежных ресурсов, давать возможность организовывать звонки и записывать аудио- и видеосообщения, следует из проекта постановления. Вдобавок на социально значимых сайтах не может быть платной информации для пользователей или ссылок на нее или на услуги, кроме государственных.

Документ детализирует закон «О доступном интернете», согласно которому операторы должны бесплатно предоставлять гражданам доступ к социально значимым сайтам и сервисам. Документ подписал президент России Владимир Путин 2 июля этого года. Эксперимент с социально значимыми сайтами стартовал в стране 1 апреля 2020 г. В рамках него доступен 371 ресурс, в том числе социальные сети, СМИ, интернет-магазины, сервисы по доставке еды и прочее.

Возможность показа видео является большой нагрузкой на сети операторов, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В Tele2 отметили, что это будет зависеть от объемов размещенного контента и количества пользователей. В МТС, в свою очередь, заявили, что ролики с разрешением 480р имеют достаточное качество. Это позволит несколько снизить нагрузку на инфраструктуру операторов при обеспечении бесплатного доступа к интернет-ресурсам, сообщили в компании. 

Ранее по теме: Минкомсвязи утвердило список социально значимых сайтов с бесплатным доступом

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных