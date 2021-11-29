Бесплатным социально значимым сайтам могут разрешить показывать видео

При этом подобным сайтам нельзя подгружать информацию с зарубежных ресурсов, давать возможность организовывать звонки и записывать аудио- и видеосообщения, следует из проекта постановления. Вдобавок на социально значимых сайтах не может быть платной информации для пользователей или ссылок на нее или на услуги, кроме государственных.