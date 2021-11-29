Бесплатным социально значимым сайтам могут разрешить показывать видео
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало проект постановления правительства, касающегося социально значимых сайтов — тех, доступ к которым сохраняется даже при нулевом балансе. Данным ресурсам, в частности, могут разрешить передавать видео в невысоком разрешении 480р, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
При этом подобным сайтам нельзя подгружать информацию с зарубежных ресурсов, давать возможность организовывать звонки и записывать аудио- и видеосообщения, следует из проекта постановления. Вдобавок на социально значимых сайтах не может быть платной информации для пользователей или ссылок на нее или на услуги, кроме государственных.
Документ детализирует закон «О доступном интернете», согласно которому операторы должны бесплатно предоставлять гражданам доступ к социально значимым сайтам и сервисам. Документ подписал президент России Владимир Путин 2 июля этого года. Эксперимент с социально значимыми сайтами стартовал в стране 1 апреля 2020 г. В рамках него доступен 371 ресурс, в том числе социальные сети, СМИ, интернет-магазины, сервисы по доставке еды и прочее.
Возможность показа видео является большой нагрузкой на сети операторов, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В Tele2 отметили, что это будет зависеть от объемов размещенного контента и количества пользователей. В МТС, в свою очередь, заявили, что ролики с разрешением 480р имеют достаточное качество. Это позволит несколько снизить нагрузку на инфраструктуру операторов при обеспечении бесплатного доступа к интернет-ресурсам, сообщили в компании.